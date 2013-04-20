به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از 26 فروردین که نام نویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده تا ساعت 12 روز شنبه31 فرودین ماه، 50 نفر برای حضور درانتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: از این 50 نفر که برای انتخابات شوراهای شهر و ورستا ثبت نام کرده اند، تعداد 30 نفر در حوزه شهری و 20 نفر در حوزه روستایی هستند.

افراد زیادی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نام نویسی اولیه را انجام داده اند

فرماندار شهرستان قرچک ادامه داد: این تعداد افرادی هستند که ثبت نام آنها به صورت قطعی انجام شده چراکه افراد زیادی نیز در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نام نویسی اولیه را انجام داده اند.

وی از داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا نام نویسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

لازم به ذکر است، نام نویسی از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور از 26 فروردین در قرچک آغاز شده و تا پایان وقت اداری یکم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در 24 خردادماه برگزار خواهد شد.