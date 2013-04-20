به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلفات زمین لرزه 6.6 ریشتری در فاصله 6 مایلی استان "سیچوان" در غرب چین به 102 کشته و بیش از دو هزار و 200 زخمی رسید که همچنان احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد.

محل این زمین لرزه در نزدیکی زمین لرزه بزرگ سال 2008 تخمین زده شده که در نتیجه آن 70 هزار کشته شدند.

مرکز لرزه نگاری آمریکا قدرت این زمین لرزه را 6.6 ریشتر اعلام کرده است، درحالیکه مرکز لرزه نگاری چین قدرت آن را 7 ریشتر اعلام کرد. شدت این زمین لرزه به حدی بود که سقف منازل تخریب شده، بگونه ای که مردم نیز برای نجات جان خود به خیابانها آمدند