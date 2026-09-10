هوای کرمانشاه تا دوشنبه صاف تا قسمتی ابری است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: با ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان تا دوشنبه هفته آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت در برخی ساعات وزش باد نیز در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود، اما به طور کلی شرایط جوی پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، طی روزهای پیش رو پدیده جوی قابل توجهی در استان انتظار نمی‌رود و آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا در روز جمعه، فردا، و شنبه به ویژه در نواحی گرمسیر استان مختصراً افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این افزایش دما موقتی بوده و در روزهای یکشنبه و دوشنبه تغییرات چندانی در متوسط دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.