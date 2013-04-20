به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان سخنگوی سیاست خارجی جبهه حماسه سازان در اولین نشست خبری جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی که برای بیان راهبردهای انتخاباتی، ویژگی های نامزد اصلح و آخرین نتایج بررسی‌های انتخاباتی امروز شنبه در مجتمع فرهنگی شهدا برگزار شد، گفت: در سالی که با نام حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نام گرفته مسلم است هر دو مقوله سیاست و اقتصاد در پیوند محکم با مقوله سیاست خارجی است.

وی با بیان اینکه امروز عرصه سیاست خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: با توجه به مقوله تحریم و وضعیت بین المللی سیاست خارجی می‌تواند نقش بسیار زیادی در تاثیر گذاری ایران در عرصه منطقه داشته باشد امروز ملت‌های مظلوم نگاهشان به جمهوری اسلامی ایران و تفکری که پیروز خواهد شد است.

الهیان حضور حداکثری مردم را باعث افزایش قدرت نرم ایران دانست و گفت: مثل مشارکتی که در سال 88 دیدیم در این وضعیت قدرت‌های بزرگ تلاش خواهند کرد خود را به ایران نزدیکتر کنند نمونه آن نامه اوباما قبل از انتخابات 88 بود.

وی بابیان اینکه سال 88 شاهد بودیم قدرت‌های بزرگ دنیا از کاندیدا و جریانهای زاویه دار از انقلاب حمایت کردند تصریح کرد: ما برای همین باید شاخص‌هایی را مدنظر داشته باشیم و کسی را انتخاب کنیم که تفکر ناب امام(ره) و اندیشه‌های اصیل مقام معظم رهبری را دنبال کند یا در حوزه عدالت طلبی و دفاع از مظلومین شاخص باشد.

الهیان با بیان اینکه رئیس جمهور باید در نفی نظام سلطه سابقه خوبی داشته باشد، اظهار داشت: در موضع هسته‌ای و حقوق اساسی ایران نباید کوتاه بیاید؛ چیزی که در برخی از دو‌لتهای قبلی شاهد آن بودیم.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بعدی باید به بیداری اسلامی و تحولات منطقه نگاه ویژه ای داشته باشد تصریح کرد: افرادی هستند که تحلیل درستی از وقایع ندارند در حالی که مقام معظم رهبری در سال 83 می‌فرمایند دیگر ملت های مظلوم از شرایط موجود خسته شدند و دیر نیست زمانی که ملت‌های مظلوم به پا خیزند.پس فردی که قرار است توسط مردم انتخاب شود در حوزه بیداری اسلامی باید تحلیل درستی داشته باشد.

الهیان به موضوع حقوق بشر و هجمه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در جنبه ملی و ایجابی برای تحقق و دفاع از حقوق ملت و آزادی سیاسی و رسیدگی به مشکلات مردم و حقوق شهروندی در رابطه با پیگیری حقوق بشر نیاز است در دولت آینده به آن توجه شود.

وی افزود: امروز دم خروس عیان شده و حمایت آشکار آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی از تروریست‌ها در سوریه و افغانستان و امریکا برای همه آشکار است.

سخنگوی سیاست خارجی جبهه حماسه‌سازان با تاکید بر اینکه سیاست کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود تصریح کرد: در قانون اساسی جایگاه ولایت فقیه در سیاست کلان روشن است لذا رئیس جمهور باید در این حوزه تبعیت پذیری را ثابت کرده باشد.

الهیان افزود: رئیس جمهور باید استکبار ستیز باشد و تمام تلاش را در تبعیت از مقام معظم رهبری داشته باشد. من تمامی این موارد را در شخصیت آقای زاکانی دیدم.

در ادامه این نشست روستا آزاد سخنگوی حوزه علمی و فناوری جبهه حماسه سازان گفت: رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد و سیاسی بودن با سیاست زده بودن فرق می‌کند شاخصی که سیاستمدار را از سیاست زده بودن دور می‌کند اخلاق و فرهنگ است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست به معنای غیر اخلاقی و خلاف باشد ما قائل به آن نیستیم تصریح کرد: شاخص مهم اینست که سیاستمدار و رجل سیاسی باید از نظر فرهنگ دینمداری فرد شاخصی باشد که در شخصیت کسی مثل دکتر زاکانی به چشم می‌خورد.

روستا آزاد ادامه داد: در دنیای امروز نمی‌توان با حرکت نپخته حرکت کرد لذا بحث علم و دانش بسیار مهم است و زاکانی پزشک است و تخصص پزشکی هسته‌ای دارد علاوه بر آن فردی بسیار باهوش و توانمند هست.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید به خرد جمعی کار تشکیلاتی در حوزه نخبگان توجه داشته باشد تصریح کرد: یک مدیر در مواقعی در فشار کار زیاد باید بداند که عقل کل نیست بنابر این این ویژگی بسیار مهم است که از نخبگان استفاده کند.

