به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مناطق زلزله زده روز گذشته بسیاری از خانواده ها که شب ها را در چادر سپری می کردند به خانه های خود بازگشتند و کمپ های اسکان هلال احمر را ترک کردند.

تعداد زیادی از شهروندان «گشت» روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر از کمک به موقع نیروهای امدادی در این منطقه ابراز خشنودی کردند.

کار آوار برداری آغاز شده است

سرپرست دفتر ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: کارآوار برداری در مناطق زلزله از دیروز آغاز شده است.

رضا اربابی در گفتگو با مهر با بیان هنوز میزان خسارات وارده در این مناطق به جمع بندی نهایی نرسیده است گفت: تعداد بسیاری از ادارات و دستگاه های اجرایی نسبت به برآورد خسارت در حوزه خود اقدام و ارسال به این ستاد اقدام کرده اند که به جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه برآورد خسارات در دست بررسی و شناسایی است افزود: تا این لحظه گزارش کاملی از میزان خسارات وارده تدوین نشده است و تا دو روز اینده گزارش نهایی به رسانه ها اعلام می شود.

شهردار گشت نیز در این رابطه به مهر گفت: گزارش نهایی از میزان خسارات وارده در دست تهیه است.

عبدالحمید احلال زهی به مهر گفت: در حال حاضر تعداد 6 دستگاه از ماشین آلات سنگین شهرداری در منطقه مستقر و نسبت به جمع آوری دیوارهای تخریبی و آوار برداری مشغول به کار هستند.

امنیت در مناطق زلزله زده برقرار است

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سراوان با بیان اینکه هیچ سرقتی در این ایام در مناطق زلزله زده رخ نداده است افزود: با استقرار نیروهای رزمی و یگان های نیروی انتظامی در همان ساعات نخست وقوع زمین لرزه امنیت به طور کامل در مناطق زلزله زده برقرار شد.

حمید رضا وکیلی در گفتگو با مهر در شهر «گشت» گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از خانواده های شهر گشت و سراوان در طی روز های گذشته منازل خود را ترک کردند و شب ها در چادر های امدادی اقامت داشتند اما هیچ سرقتی از منازل گزارش نشده است.

وی افزود: به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از زمین لرزه ها نسبت به برپایی تعداد 350 تخته چادر در ورزشگاه شهید مولوی فیض محمد حسین بر سراوان اقدام شد که این کمپ موقت با بازگشت خانواده ها در حال جمع آوری است.

1450 تخته چادر توزیع شد

رییس هلال احمر شهرستان سراوان نیز گفت: در همان نخستین ساعات وقوع زمین لرزه تعداد 160 نیروی امدادی این سازمان اعم از برادران و خواهران امدادگر در منطقه مستقر شدند.

بهمن دهواری در گفتگو با مهر گفت: به منظور اسکان موقت ساکنان شهر گشت تعداد 6 کمپ موقت راه اندازی شد.

وی گفت: 1300 خانوار در شهر گشت زندگی می کنند که در این رابطه نسبت به توزیع یک هزار و 150 تخته چادر در بین شهروندان اقدام شد.

وی افزود: خوشبختانه این زمین لرزه در شهرستان گشت هیچ تلفات جانی نداشت و بیشترین خسارات وارده مربوط به ترک خوردگی دیوار ها بوده است.

اخبار منعکس شده توسط رسانه های داخلی شفاف بود

در روز گذشته همچنین تعدادی از رسانه های خارجی با حضور در مناطق زلزله زده از نزدیک نحوه امداد رسانی و میزان خسارات وارده را رصد کردند.

در این بازدید که خبرنگاران شبکه تلویزیون «دبی»، شبکه «المیادین» سوریه و همچنین خبرگزاری «رویترز» حضور داشتند از کانون زلزله در شهر گشت و همچنین سراوان گزارش هایی به صورت زنده تهیه شد.

شدت زمین لرزه در بلوچستان ایران و نداشتن تلفات جانی و مالی در طی روز های گذشته موجب شده بود تا بسیاری از رسانه ها تصور کنند که اخبار داخلی با عمق حادثه همخوانی ندارد و مسئولان کشوری و استانی از انتشار میزان خسارات و یا تلفات خودداری می کنند.

در بازدید رسانه های خارجی خبرنگاران این شبکه ها بر صحت و سقم اخبار منتشره تاکید کردند و مدعی شدند اخبار انعکاس یافته توسط رسانه های داخلی کاملا با رویداد های منطقه منطبق بوده است.

بحران خبر در مناطق زلزله زده

همزمان با وقوع زمین لرزه در جنوب سیستان و بلوچستان و اعلام وضعیت اظطراری در همان نخستین ساعات بحران دیگری به نام مدیریت خبر شکل گرفت.

به دلیل قطع ارتباط با مناطق زلزله زده بسیاری از خبرنگاران داخلی از کسب اطلاعات پیرامون مناطق حادثه دیده با مشکل مواجه شدند.

به گفته بسیاری از اصحاب رسانه متاسفانه مدیران دستگاه های اجرایی در روز حادثه از گزینه «رد تماس» به عنوان پاسخ به خبرنگاران بهره بردند و اطلاع رسانی در این روز با دشواری انجام شد.

در زمین لرزه هفته گذشته اعزام عکاس خبرگزاری مهر در استان نیز با بی مهری مسئولان همراه شد.

احمد درگی در این رابطه گفت: خبرنگاران و رسانه ها نقش بسیار مهمی در زمان حادثه، در حین بحران و پس از آن دارند اما متاسفانه با وجود اینکه نقش رسانه ها در ایجاد امنیت روانی در زمان بحران از هیچ کس پوشیده نیست اما با بی اعتنایی مدیران روبرو می شود.

وی که در نخستین ساعات وقوع زلزله در سازمان هلال احمر استان حضور داشته است افزود: با وجود درخواست اعزام به همراه نیروهای امدادی اما این درخواست بی نتیجه ماند.

وی ادامه داد: مراجعه به استانداری و پیگیری درخواست از این مرجع نیز نتیجه ای نداشت و تعدادی از خبرنگاران برای پوشش خبری به اجبار توسط خودروهای برون شهری به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

به گزارش خبرنگارمهر نبود مدیریت واحد به منظوراطلاع رسانی صحیح در روزهای اخیر موجب شد تا آمار ضد و نقیضی از جمله کشته شدن 40 نفر از هموطنان در مناطق زلزله انتشار یابد که بلافاصله تکذیب شد.

با وجود اینکه در حال حاضر آرامش به مناطق زلزله زده در جنوب سیستان و بلوچستان بازگشته است اما تاکنون به سوال خبرنگاران و رسانه ها مبنی بر میزان خسارات وارده از طرف دستگاه های اجرایی پاسخی داده نشده است.

گزارش: بابک رحیمیان