به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کوهی عصر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی شهرک تخصصی فناوری اردبیل با حضور زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ضمن گرامیداشت هفته دولت، این پروژه را نقطه‌عطفی در توسعه صنعتی منطقه خواند و اظهار کرد: پس از نزدیک چهار دهه، امروز شاهد آغاز احداث یک شهرک صنعتی جدید در اردبیل هستیم؛ اما اهمیت این رویداد فراتر از ۱۳۰ هکتار زمین است. این شهرک حاصل تغییر نگاهی است که از موقعیت راهبردی اردبیل در کنار راه‌آهن، فرودگاه و شبکه‌های ارتباطی برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر دانش و فناوری بهره می‌برد.

وی افزود: حمایت نمایندگان سازمان صنایع کوچک و معاون وزیر صمت، و همه مدیران ملی و استانی، پشتیبان ارزشمندی برای مجموعه شهرک‌های صنعتی بوده است. از استاندار اردبیل که رویکرد دولت چهاردهم را در تقویت زیرساخت‌های تولید و اقتصاد دانش‌بنیان با جدیت دنبال می‌کنند، و همچنین از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که توسعه صنعتی را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری نمودند، صمیمانه سپاسگزارم. این همراهی نشان می‌دهد که ایجاد شهرک فناوری، تصمیم یک دستگاه نیست؛ بلکه یک عزم توسعه‌ای برای کل استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به شتاب تحولات فناوری و اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: فرصت‌ها منتظر تصمیم‌های ما نمی‌مانند. شهرک فناوری اردبیل برای حمایت از واحدهای دانش‌بنیان، کارآفرینان، تحقیق و توسعه و اتصال پژوهش به بازار متولد شده است. ما نیروی متخصص، دانشگاه، ایده و ظرفیت کارآفرینی داریم؛ آنچه نیاز است، بستری برای پیوند این ظرفیت‌ها با اقتصاد واقعی است.

وی در ادامه به حضور دکتر بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اشاره کرد و گفت: حضور شما در این آیین، برای ما معنایی فراتر از یک مراسم رسمی دارد. اردبیل در تاریخ خود زنان اثرگذاری داشته و امروز نیز بانوان کارآفرین و مدیر در شهرک‌های صنعتی، پیشگام و پیشران صنعت استان هستند. از این رو، حضور شما نشان‌دهنده نگاه دولت به توانمندی‌های زنان در توسعه صنعتی است.»

وی ادامه داد: سازندگی امروز، فقط ساختن فیزیکی نیست؛ ساختن امکان برای آینده است. امکان ماندن نیروی متخصص، رشد ایده‌ها، شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین و رقابت در اقتصاد دیجیتال. امیدواریم روزی که نخستین واحد این شهرک به بهره‌برداری برسد، با نگاه به امروز بدانیم که یکی از تصمیم‌های بزرگ صنعتی اردبیل در همین نقطه برای آینده شکل گرفته است.