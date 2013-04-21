زنان از مردان خرافاتی ترند

سعید احمدی جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که کسانی که به خرافه اعتقاد دارند از نظر روانشناسی افرادی هستند که منکر قوه اراده و تمام توانایی های خود به عنوان یک انسان مسئول هستند، گفت: مطالعات نشان می‌دهد هوش تأثیر چندانی بر خرافاتی شدن افراد ندارد زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده گرایشهای خرافی دارند.

وی با اشاره به این که خرافه در دوران گذشته به منظور حل مشکلات زندگی بود بنابر این برخی به دعانویسان و رمالان مراجعه می کردند، گفت: زنان احساسات و عواطف قوی تری دارند که برای حفظ کیان خانواده و تربیت فرزندان و حفاظت از آنها هر تلاشی می کنند به همین سبب جایگاه ویژه‌ای برای جذب و استثمار افراد نزد مدعیان عرفان های کاذب دارند.

این جامعه شناس ادامه داد: در گذشته اگر مشکلی جسمی، روحی و مادی پیش می آمد بانوی خانه برای حل آن مشکل نزد دعانویس می رفت در حال حاضر نیز برخی دختران جوان در آستانه ازدواج مشتریان ثابت دعانویسان هستند.

وی با اشاره به نتایج پژوهشی میان مردان و زنان از جهت گرایش به خرافه گفت: زنانی که تحصیلات کم تری دارند گرایش بیشتری به خرافه نشان داده اند که دلیل آن می تواند فعالیت و حضور کم تر در جامعه باشد.

احمدی اضافه کرد: تفاوت معنی داری بین زنان و مردان تحصیلکرده دانشگاهی در عدم پذیرش باورهای خرافی وجود ندارد بنابراین ترجیح جنسیتی در پذیرش باورهای خرافی مطرح نیست.

وی تاکید کرد: زنانی که از تحصیل، آموزش و شغل مناسب در جامعه برخوردارند، با خرافه سر سازگاری ندارند، دنبال آن نمی روند و حتی با مبارزه هم می‌کنند اما دستاوردهای روانشناسی و جامعه شناسی گویای این است که زنان در برابر باورهای غلط خرافی آسیب‌پذیرترند که با آموزش این گرایش کمتر می‌شود.