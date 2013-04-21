به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کیانو ریوز بازیگر مشهور فیلم "ماتریکس" که حاصل اولین تجربه کارگردانی‌اش فیلم "مرد تای چی" است، اعلام کرد تریلر این فیلم را در جشنواره بین‌المللی فیلم پکن نمایش می دهد.

او در پیام تسلیتش گفت تلاش می‌کند تا بیشترین کمک‌ها را برای پشتیبانی از قربانیان زلزله 6.6 ریشتری که دیروز ایالت لوشان و شهر یاآن را به لرزه درآورد و بیش از 100 تن را کشت و صدها تن را زخمی کرد، انجام دهد.

ریوز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور "تایگر هو چن" که نقش اول فیلم او را برعهده دارد و "یو ان وو-پینگ" که طراحی حرکات رزمی را برعهده داشته و از مردم همین ایالت است، پیام تسلیت خود را برای بازماندگان ارسال کرد.

"چن" در سه‌گانه "ماتریکس" کار تمرین هنری را برعهده داشت. ریوز که از هو چن به عنوان مردی مدرن که قلبی سنتی و قوی دارد یاد می کرد، گفته است که می خواست زندگی چن را در این فیلم نمایش دهد.

این فیلم نمایشی از هنر رزمی تای چی است و به گفته یو ان قصد این فیلم تفسیر مجدد این هنر رزمی بود.

فیلم "مرد تای چی" تابستان 2013 در چین اکران می شود. در این فیلم کیانو ریوز نیز ایفای نقش کرده است.

کیانو ریوز برای بازی در فیلم‌هایی چون "دراکولای برام استوکر"، "سرعت"، "وکیل مدافع شیطان" و سه‌گانه "ماتریکس" شهرتی جهانی دارد و برای کمک‌های انسان‌دوستانه‌اش مشهور است.