امار نامزدهای انتخاباتی در خاش از مرز 2 هزار نفر گذشت

علیرضا شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر در زاهدان افزود: تعداد کاندیدا های انتخبات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا صبح امروز به دو هزار نفر رسید که با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان ثبت نام تعداد مراجعان و متقاضیان از صبح امروز افزایش چشمگیری دارد.

وی اظهار داشت: شهرستان خاش دارای 337 شورای روستایی و دو شورای شهری در شهرهای خاش و نوک اباد است.

وی با بیان اینکه کار انجام ثبت نام تا ساعت 17 امروز ادامه خواهد داشت افزود: در صورت افزایش متقاضیان احتمال تمدید و مهلت ثبت نام دور از ذهن نیست.

وی با بیان اینکه انتخابات یکی از نمادهای مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران است گفت: کاندیداها برای حضور پرشور و گرم در انتخابات باید تلاش کنند .

وی گفت: نامزد های انتخاباتی و طرفداران آنها باید علاوه بر احترام به مردم خویشتن داربوده و اجازه ندهند و گرمی شیرینی انتخابات همچون فتنه سال 88 به شعله خشم تبدیل شود.