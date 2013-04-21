غرب در تحریم دارویی ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد افزود: یکی از نیازهای کشور در بحث بهداشت و درمان تربیت نیروی ماهر و کارآمد است که در این زمینه از وضعیت خوبی برخوردار هستیم.

وی با بیان این مطلب که باید در جهت ارتقای سطح جذب خیرین در امر سلامت و درمان حرکت کنیم، افزود: دانشگاههای ما نیروهای بسیار خوبی را در زمینه بهداشت تربیت کرده اند و ما باید در کنار پزشکان، پیراپزشکان ماهری را نیز تربیت کنیم زیرا حدود 20 تا 30 درصد درمان بر عهده پزشکان است در حالی که 80 درصد مابقی آن به پیراپزشکان مربوط می شود.

وزیر بهداشت با اشاره به تحریمهای دارویی ایران از سوی غرب گفت: استکبار جهانی با تحریمهای خود در خصوص دارو تصور می کرد که می تواند به اهداف خود برسد در حالی که با برنامه ریزی دقیق به جز در مواردی به هیچ عنوان شاهد کاستی در زمینه دارو نبوده ایم و آنها باید این آرزو را با خود به گور ببرند.

وی با تاکید بر این نکته که باید در جهت خودکفایی واقعی گام برداریم خاطر نشان ساخت: تلاش و برنامه ریزی همه ما باید در جهت صحبتهای رهبری با محوریت حرکت به سوی سبک زندگی اسلامی باشد.

طریقت منفرد ضمن اشاره به روی آوردن مردم کشورهای اروپایی به مصرف محصولات ارگانیک ادامه داد: یکی از مشکلات چشمگیر در بحث سلامت موضوع تغذیه است که بیماری هایی مانند پوکی استخوان هم از همین امر نشات می گیرد که راه حل آن تغییر سبک زندگی به سوی اسلامی شدن است.

وزیر بهداشت در پایان گفت: اساس طب بر پایه طب عمومی است به خصوص در مراقبتهای اولیه و بهداشت که انشالله اجرای برنامه پزشک خانواده عاملی برای اجرایی شدن طب عمومی خواهد بود.