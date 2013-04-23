انگلیس مانع تسویه بدهی یک شرکت نفتی به ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، دولت انگلیس مانع ازپرداخت بدهی ایران توسط شرکت نفتی" داچ رویال شل" در قالب ارسال دارو به ایران شده است.

بنا بر این گزارش شرکت مذکور قصد داشته است به خاطر تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران بدهی 2.3 میلیارد دلاری خود را از طریق ارسال دارو و حبوبات تسویه کند که دولت انگلیس مانع از این کار شده است.

سخنگوی دولت انگلیس در واکنش به این خبر بدون اظهار نظر درباره آن گفت: دولت انگلیس کاملا از تحریم های اروپا علیه ایران حمایت می کند.

گفتنی است پیشتربرخی مقامات اروپایی مدعی شده بودند که تحریم های ایران آسیبی به مردم ایران و نیازهای دارویی آنها نمی رساند و شرکت های اروپایی می توانند به ایران دارو بفروشند.