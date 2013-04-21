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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

وستروله خواستار لغو تحریم نظامی با هدف حمایت از شورشیان سوریه شد

وستروله خواستار لغو تحریم نظامی با هدف حمایت از شورشیان سوریه شد

وزیر خارجه آلمان بر لزوم لغو تحریم نظامی سوریه با هدف حمایت هر چه بیشتر از شورشیان مسلح این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ادامه نشست وزیران خارجه کشورهای حامی شورشیان سوری موسوم به گروه تماس در استانبول "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان خواستار حمایت بیشتر از آنان شد.

وستروله در همین راستا از لزوم لغو تحریم های نظامی علیه سوریه با هدف تسهیل رساندن سلاح به شورشیان مخالف دمشق سخن گفت. وی در عین حال از موضع گیری رهبر مخالفان سوریه علیه اقدامات تروریستی در این کشور استقبال کرد. به گفته وستروله، آلمان کمک های مالی خود به شورشیان را به 145 میلیون یورو افزایش داده است.

وزیران خارجه 11 کشور عربی و غربی حاضر در نشست استانبول طی مذاکرات شب گذشته و امروز، از آمادگی خود برای افزایش کمک ها به شورشیان خبر داده اند. این در حالی است که به گفته منابع آگاه، در مورد کمک نظامی به شورشیان اختلاف نظر چشمگیری بین حامیان شورشیان به وجود آمده است.

کد مطلب 2037458

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