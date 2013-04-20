به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به همراه 11 مقام عربی و غربی دیگر در نشست حامیان شورشیان سوری در ترکیه شرکت کرد.

بر این اساس، هواپیمای خصوصی کری بعدازظهر امروز در فرودگاه آتاترک استانبول به زمین نشست. وزیران خارجه کشورهایی که خود را دوستان سوریه(دوستان مخالفان دولت سوریه) می نامند ساعت 6 بعدازظهر امروز به وقت محلی در استانبول گردهم می آیند.

این در حالی است که همزمان با برگزاری این نشست و برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، تدابیر امنیتی شدید در استانبول برقرار شده است. یک مقام وزارت خارجه ترکیه در این رابطه ابراز امیدواری کرد مقامات شرکت کننده در این نشست بتوانند به توافقاتی برای اقدام عملی در مورد سوریه دست یابند.