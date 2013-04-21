رژیم صهیونیستی در تلاش برای استفاده از پایگاه های نظامی ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر ،" ساندی تایمز" امروز فاش کرد که سفر روز یکشنبه " یاکوف آمیدرر" رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی به ترکیه با هدف جلب موافقت ترکیه برای استفاده این رژیم از پایگاه های ترکیه در حمله احتمالی علیه ایران صورت گرفته است.

در این سفر وی از مقامات ترکیه خواهد خواست تا در قبال دادن تسلیحات نظامی پشرفته به ترکیه ، این کشور اجازه استقرار جت های جنگنده این رژیم در پایگاه " آکینجی" در شمال غرب آنکارا را بدهد.

ساندی تایمز به نقل از یک منبع ناشناس صهیونیستی نوشت: تا قبل از بروز اختلافات اخیر بین رژیم اسرائیل و ترکیه ، آنکارا نقش ناو هواپیمابر ما رادر منطقه بعهده داشت. استفاده از پایگاه های ترکیه می تواند شکست یا موفقیت ما رادر برخورد احتمالی با ایران تضمین کند.

گفتنی است در هفته های گذشته رژیم صهیونیستی با عذرخواهی از ترکیه تلاش کرده است راه رابرای عادی سازی روابط با متحد استراتژیک منطقه ای خودهموار کند بطوریکه در این خصوص این مقام صهیونیست که نامش فاش نشده است گفت: نظامیان اسرائیل برای از سرگیری روابط نظامی با ترکیه و متحد شدن با این کشور در قبال سوریه و ایران با مقامات سیاسی لابی های گسترده ای داشته اند تا راهی برای نوعی عذرخواهی از ترکیه را بیابند.