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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۲:۱۳

عظمتی:

تخلفات اعضای شورای شهر رشت خارج از مصوبات شورا بود

تخلفات اعضای شورای شهر رشت خارج از مصوبات شورا بود

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: تخلفات شورای شهر رشت که هم اکنون از سوی مراجع امنیتی و قضایی در حال رسیدگی است پشت صحنه و تبانی در مزایده ها بوده و هیچ تخلفی در راستای مصوبات صورت نگرفته است.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اعلام اینکه مصوبات شوراها از فیلتر های مختلفی عبور می کند، افزود:  تمامی مصوبات با قانون تطبیق داده می شود.

وی در ادامه از افزایش 30 درصدی نام نویسی داوطلبان در انتخابات شورا در کلانشهر رشت نسبت به دوره قبل خبرداد و اظهارداشت: در این دوره میزان ثبت نام نسبت به دوره سوم انتخابات شورای شهر و روستا در شهرستان رشت کاهش داشته است.

فرماندار رشت گفت: در این دوره انتخابات شوراهای اسلامی تمامی اقشار جامعه از قبیل فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، مشاغل آزاد، خبرنگاران، هنرمندان و غیره نام نویسی کرده اند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد شور و هیجان در انتخابات تاکید کرد و افزود:  تمامی آحاد مردم به ویژه رسانه ها  باید در خلق حماسی سیاسی تلاش مضاعف داشته باشند.

عظمتی اظهارداشت: هر چه آمار حضور و شرکت مردم در انتخابات بیشتر و با شکوهتر باشد قدرت  ایران اسلامی  در جامعه جهانی و میزان نفوذ  در بین کشورهای دیگر بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر حضور حداکثری مردم " حضور پر شور و شعور از ویژگی های دیگر حماسه سیاسی خواهد بود "  ،حضور پرشور یعنی اهمیت داشتن و بی تفاوت نبودن مردم بر سرنوشتشان و ایجاد فضایی مناسب برای انتخاب آگانه و در عین حال انتخابی همراه با شعور و از روی دقت است.

کد مطلب 2038566

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