تخلفات اعضای شورای شهر رشت خارج از مصوبات شورا بود

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مصوبات شوراها از فیلتر های مختلفی عبور می کند، افزود: تمامی مصوبات با قانون تطبیق داده می شود.

وی در ادامه از افزایش 30 درصدی نام نویسی داوطلبان در انتخابات شورا در کلانشهر رشت نسبت به دوره قبل خبرداد و اظهارداشت: در این دوره میزان ثبت نام نسبت به دوره سوم انتخابات شورای شهر و روستا در شهرستان رشت کاهش داشته است.

فرماندار رشت گفت: در این دوره انتخابات شوراهای اسلامی تمامی اقشار جامعه از قبیل فرهنگیان، پزشکان، مهندسان، مشاغل آزاد، خبرنگاران، هنرمندان و غیره نام نویسی کرده اند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد شور و هیجان در انتخابات تاکید کرد و افزود: تمامی آحاد مردم به ویژه رسانه ها باید در خلق حماسی سیاسی تلاش مضاعف داشته باشند.

عظمتی اظهارداشت: هر چه آمار حضور و شرکت مردم در انتخابات بیشتر و با شکوهتر باشد قدرت ایران اسلامی در جامعه جهانی و میزان نفوذ در بین کشورهای دیگر بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر حضور حداکثری مردم " حضور پر شور و شعور از ویژگی های دیگر حماسه سیاسی خواهد بود " ،حضور پرشور یعنی اهمیت داشتن و بی تفاوت نبودن مردم بر سرنوشتشان و ایجاد فضایی مناسب برای انتخاب آگانه و در عین حال انتخابی همراه با شعور و از روی دقت است.