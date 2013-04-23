جزئیات دستبرد مسلحانه به بانک ملت/دستگیری یک مظنون

سرهنگ احد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 10:51 دقیقه صبح امروز دو سارق وارد بانک ملت شعبه دانش آموز مشهد شده و با شلیک یک تیر هوایی مشتریان را در گوشه ای از بانک نگه داشتند. آنها سپس با تهدید کارکنان مبلغ 70 میلیون و 600 هزار تومان را داخل یک ساک مشکی رنگ قرار داده و از محل متواری شدند.

وی افزود: بلافاصله موضوع به پلیس اطلاع داده شد و ماموران کلانتری 36 شهرک ناجا در محل سرقت حاضر شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد سارقان صورت های خود را پوشانده و دو قبضه اسلحه کلاشینکف و کلت کمری همراه داشته اند.

فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: دزدان پس از اجرای نقشه خود سوار یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ شده و قبل از حضور ماموران گریخته بودند. در حال حاضر فیلم صحنه سرقت در اختیار ماموران قرار گرفته تا با بررسی آن سرنخ هایی از دزدان به دست بیاید.

وی با اشاره به اینکه پرونده به صورت ویژه در حال بررسی می باشد اظهار داشت: یک مظنون در این زمینه شناسایی و از سوی ماموران دستگیر شده است.