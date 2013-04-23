دستگیری دزدان فراموشکار/ سرقت با آبمیوه مسموم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های مشابه در مناطق مختلف شرق تهران که طی آنها دو نفر با دادن آبمیوه مسموم اقدام به سرقت وسایط نقلیه و دیگر اموال باارزش از قبیل وجه نقد، گوشی تلفن همراه، مدارک شناسایی و... متعلق به مالباختگان می کردند ، پرونده ای با موضوع "زورگیری به شیوه بیهوشی" در پایگاه چهارم تشکیل شد .

یکی از مالباختگان که موتورسیکلت پولسار وی به همین شیوه به سرقت رفته بود ، پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی در اظهارات خود عنوان داشت : دو مرد جوان به بهانه مسافر و رفتن به خیابان پیروزی ، در محدوده سه راه تهرانپارس اقدام به کرایه موتورسیکلت کردند . در بین راه یکی از آنها به بهانه تلفن از موتورسیکلت پیاده شد و دقایقی بعد با دو آبمیوه بازگشت .

یکی از آبمیوه ها را به من و دیگری را به دوستش داد و ما نیز پس از نوشیدن آبمیوه هایمان دوباره سوار موتور شده و حرکت کردیم . هنوز مسافت چندانی را طی نکرده بودیم که چشمانم سنگین شد و آنها که متوجه موضوع شده بودند ، به آرامی کنترل موتورسیکلت را از من گرفتند و دیگر متوجه هیچ چیزی نشدم . فقط زمانی که به هوش آمدم متوجه شدم که دو روز است که در بیمارستان بستری هستم .

همزمان با تشکیل پرونده های مشابه در خصوص سرقت موتورسیکلت ، مالباخته ای با مراجعه به پایگاه چهارم پلیس آگاهی به کارآگاهان اعلام کرد که خودرو پراید وی از سوی دو نفر و به همین شیوه ، به سرقت رفته است . صاحب خودرو پراید در اظهارات مشابه به کارآگاهان گفت : در سه راه افسریه دو نفر به عنوان مسافر سوار ماشین شده و درخواست کردند تا آنها را به فلکه دوم تهرانپارس برسانم . زمانیکه به فلکه دوم رسیدیم ، یکی از آنها به بهانه منتظر ماندن برای نامزدش ، از من خواهش کرد منتظر بمانم . نفر دوم به بهانه خرید نوشیدنی از ماشین پیاده و پس از دقایقی با سه لیوان شیرموز بازگشت . هنوز دقایق کوتاهی از نوشیدن آبمیوه نگذشته بود که احساس خواب آلودگی شدیدی به من دست داد و ... .

21 فرورین امسالو در منطقه سه راه تهرانپارس ، دو سارق تحت تعقیب پرونده با مراجعه به راننده یک دستگاه موتورسیکلت از وی درخواست کردند تا آنها را به سه راه افسریه برساند غافل از آنکه این شخص یکی از مالباختگانی است که در اواخر سال گذشته از سوی آنها مورد سرقت موتورسیکلت قرار گرفته و این بار موفق به شناسایی هر دو نفر آنها شده است .

با شناسایی سارقان از سوی راکب موتورسیکلت ، درگیری میان دو متهم و راننده موتورسیکلت آغاز شد . در حالیکه سارقان قصد داشتند تا با ایجاد درگیری از محل متواری شوند ، مالباخته به کمک تعداد دیگری از رانندگان مسافرکش حاضر در محل که در جریان موضوع گرفته بودند مانع از فرار آنها شده و همزمان با حضور گشت کلانتری 147 گلبرگ در محل ، هر دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفتند .

با ارجاع پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ، هر دو متهم به نام های سالار 20 ساله و مهدی 28 ساله به عنوان مجرمان سابقه دار که پیش از این و در طول سال های 79 تا 91 به اتهام ارتکاب جرایم مختلف "سرقت منزل" ، "سرقت اتومبیل" و "حمل و نگهداری موادمخدر" دستگیر و روانه زندان شده بودند ، شناسایی شدند .

بلافاصله با دعوت از تعدادی از مالباختگان ، متهمان مورد شناسایی قرار گرفته و به ناچار لب به اعتراف گشوده و به سرقت موتورسیکلت و خودرو با استفاده از آبمیوه مسموم اعتراف کردند . متهمان که به واسطه مصرف موادمخدر و زندگی در منطقه جاجرود با یکدیگر آشنا شده بودند ، در اعترافات اولیه عنوان داشتند که خودروهای سرقتی را به قیمت هر دستگاه یک میلیون تومان و موتورسیکلت های سرقتی را نیز به قیمت هر دستگاه 500 هزار تومان به خریدار اموال مسروقه فروخته اند .

سرهنگ کارآگاه رضا مؤذن رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب سرقت های مشابه در مناطق تهرانپارس ، افسریه و پیروزی و همچنین احتمال وقوع سرقت های مشابه در دیگر مناطق سطح شهر تهران، قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 4 برای هر دو متهم صادر و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند. به همین خاطر از تمام مالباختگانی که بدین شیوه وشگرد مورد زورگیری و سرقت وسایط نقلیه قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در سیدخندان ـ خیابان ابوذر غفاری ـ بالاتر از بیمارستان رسالت مراجعه کنند.