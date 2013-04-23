عليرضا يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات بسيار انجام شده در ارتباط با زلزله زدگان شهرستان دشتي اظهار داشت: با توجه به وقوع زلزله در شهرستان دشتی که متاسفانه منجر به از دست دادن جان عده ای از هموطنان شد، از بدو وقوع حادثه کمیته بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تشكيل جلسه داد.

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: سپس همه پرسنل و نیروهای شاغل در واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی و اورژانس براي آمادگی لازم برای یاری رساندن به آسیب دیدگان در هر دو بخش بهداشت و درمان فراخوان شدند.

يوسفي ادامه داد: در راستای خدمت رسانی به زلزله زدگان دشتی این شبکه اقدام به اعزام یک دستگاه آمبولانس با چهار نفر از پرسنل و تجهیزات اورژانسی لازم یک ساعت پس از وقوع حادثه، اعزام دو تیم عملیاتی بهداشتی پنج نفره جمعا 10 نفر شامل کارشناسان بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، کارشناس مامایی و فوریت‌های پزشکی که با دو دستگاه خودرو پیکاب و با تمام امکانات و تجهیزات خود اتکایی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی كرده است.

وي به تشريح ديگر اقدامات اين شبكه در اين خصوص پرداخت و اضافه كرد: تشکیل کمیته بحران در بیمارستان ها، تجهیز اضطراری و دایر كردن بخش های جدید و افزایش 30 تخت به تخت‌های بستری موجود هم بخش ديگري از فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بوده است.

يوسفي ضمن اشاره به اعلام آماده باش به تمامی پرسنل شاغل در بخش بهداشت و درمان شهرستان متذكر شد: تجهیز داروخانه مرکزی اورژانس با در نظر گرفتن میزان سهمیه 200 درصدی سهمیه‌های مورد لزوم مواقع عادی و موقعیت‌های احتمالی اضطراری، تجهیز راهروها به تخت‌ها و برانکاردهای اضطراری برای راه‌اندازی بخش فوق العاده و رسیدگی هر چه سریع‌تر به مصدومان نيز از ديگر اقدامات ما در اين زمينه است.

وي تصريح كرد: هماهنگی با شهرستان بهبهان و تحویل گرفتن 60 واحد خون از گروه‌های خونی مختلف از بیمارستان‌های آن شهرستان، انتقال کانکس اورژانس به محوطه بیمارستان و ایجاد پایگاه برای خدمات سرپایی و تریاژ هم از ديگر فعاليت‌هاي ما در رابطه با اين حادثه بوده است.

يوسفي بيان داشت: همچنين اين شبكه اقدام به در نظر گرفتن محوطه برای ورود آمبولانس های حامل مصدومین به بیمارستان و افزودن ظرفیت پرسنل انتقال خون برای پاسخگویی به استقبال همشهریان برای اهدای خون به زلزله زدگان كرده است.

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در پايان گفت: تا به امروز پنج تيم عملياتي و يك تيم سلامت روان به مناطق زلزله زده شهرستان دشتي توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اعزام شده است.