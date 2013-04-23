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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

يوسفي با مهر مطرح کرد:

اقدامات شبكه بهداشت و درمان گناوه براي زلزله‌زدگان دشتي

اقدامات شبكه بهداشت و درمان گناوه براي زلزله‌زدگان دشتي

گناوه – خبرگزاري مهر: معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: اقدامات بسياري توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در زمينه زلزله زدگان شهرستان دشتي انجام گرفته است.

عليرضا يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات بسيار انجام شده در ارتباط با زلزله زدگان شهرستان دشتي اظهار داشت: با توجه به وقوع زلزله در شهرستان دشتی که متاسفانه منجر به از دست دادن جان عده ای از هموطنان شد، از بدو وقوع حادثه کمیته بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تشكيل جلسه داد.

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: سپس همه پرسنل و نیروهای شاغل در واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی و اورژانس براي آمادگی لازم برای یاری رساندن به آسیب دیدگان در هر دو بخش بهداشت و درمان فراخوان شدند.

يوسفي ادامه داد: در راستای خدمت رسانی به زلزله زدگان دشتی این شبکه اقدام به اعزام یک دستگاه آمبولانس با چهار نفر از پرسنل و تجهیزات اورژانسی لازم یک ساعت پس از وقوع حادثه، اعزام دو تیم عملیاتی بهداشتی پنج نفره جمعا 10 نفر شامل کارشناسان بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، کارشناس مامایی و فوریت‌های پزشکی که با دو دستگاه خودرو پیکاب و با تمام امکانات و تجهیزات خود اتکایی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی كرده است.

وي به تشريح ديگر اقدامات اين شبكه در اين خصوص پرداخت و اضافه كرد: تشکیل کمیته بحران در بیمارستان ها، تجهیز اضطراری و دایر كردن بخش های جدید و افزایش 30 تخت به تخت‌های بستری موجود هم بخش ديگري از فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بوده است.

يوسفي ضمن اشاره به اعلام آماده باش به تمامی پرسنل شاغل در بخش بهداشت و درمان شهرستان متذكر شد: تجهیز داروخانه مرکزی اورژانس با در نظر گرفتن میزان سهمیه 200 درصدی سهمیه‌های مورد لزوم مواقع عادی و موقعیت‌های احتمالی اضطراری، تجهیز راهروها به تخت‌ها و برانکاردهای اضطراری برای راه‌اندازی بخش فوق العاده و رسیدگی هر چه سریع‌تر به مصدومان نيز از ديگر اقدامات ما در اين زمينه است.

وي تصريح كرد: هماهنگی با شهرستان بهبهان و تحویل گرفتن 60 واحد خون از گروه‌های خونی مختلف از بیمارستان‌های آن شهرستان، انتقال کانکس اورژانس به محوطه بیمارستان و ایجاد پایگاه برای خدمات سرپایی و تریاژ هم از ديگر فعاليت‌هاي ما در رابطه با اين حادثه بوده است.

يوسفي بيان داشت: همچنين اين شبكه اقدام به در نظر گرفتن محوطه برای ورود آمبولانس های حامل مصدومین به بیمارستان و افزودن ظرفیت پرسنل انتقال خون برای پاسخگویی به استقبال همشهریان برای  اهدای خون به زلزله زدگان كرده است.

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در پايان گفت: تا به امروز پنج تيم عملياتي و يك تيم سلامت روان به مناطق زلزله زده شهرستان دشتي توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اعزام شده است.

کد مطلب 2039070

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