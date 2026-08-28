به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی در نشست مشترک دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در فرمانداری قشم با اشاره به نظریه پنجره شکسته، گفت: اگر بینظمیهای کوچک اجتماعی بدون پاسخ بمانند، احساس بیقاعدگی و کاهش کنترل اجتماعی ایجاد میشود. لذا نباید نسبت به این مسائل بیتفاوت بود.
وی با تأکید بر اینکه امر به معروف نباید صرفاً به موضوع حجاب محدود شود، افزود: ما در بحث قانونمداری، رعایت حقوق شهروندی، حفظ امنیت، مقابله با فساد، کمک به نیازمندان و حفظ حرمت خانواده نیز میتوانیم از ظرفیت امر به معروف استفاده کنیم.
فرمانده انتظامی با اشاره به شرایط خاص قشم و جمعیت شناور، تصریح کرد: به دلیل حضور مسافران و فرهنگهای مختلف از سراسر کشور، نمیتوان پیشگیریهای رشدمدار را در اینجا پیاده کرد. باید به سمت پیشگیریهای موقعیتی و موقتی برویم و در هر موقعیت خاص، راهکار متناسب با آن را اجرا کنیم.
سرهنگ نصرتی با تأکید بر اینکه معمولاً در کشور، انتظامی را اولین گزینه برای برخورد با مسائل میدانند، گفت: ما باید انتظامی را در آخرین راهکار قرار دهیم و سازمانهای مرتبط را پای کار بیاوریم. البته مجموعه انتظامی نیز در کنار سایر دستگاهها، هر جا نیاز باشد، با حساسیت خاصی ورود خواهد کرد تا از ایجاد تنش یا بحران جلوگیری شود.
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