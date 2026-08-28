علی‌اکبر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اداره‌کل به عنوان بازوی تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و محصولات خام دامی، به‌ویژه ذرت، سویا، جو، گوشت قرمز و گوشت مرغ فعالیت می‌کند و ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی استان به ۳۶ هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی است و به عنوان بازوی تنظیم‌کننده بازار فعالیت می‌کند، نه اینکه تأمین‌کننده تمام نیازهای بازار باشد.

شیرمحندی ادامه داد: هر میزان از مایحتاج بازار که از مسیرهای معمول تأمین نشود، شرکت پشتیبانی امور دام در مواقع لازم برای تنظیم بازار وارد عمل می‌شود و نسبت به تأمین و توزیع ذخایر اقدام می‌کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان ادامه داد: فعالیت این مجموعه در دو حوزه اصلی شامل تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و تأمین و توزیع محصولات خام دامی انجام می‌شود که در بخش نهاده‌ها، ذرت، سویا و جو و در بخش محصولات خام دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ از مهم‌ترین اقلام هستند.

شیرمحمدی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از سوی مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، گفت: با برنامه‌ریزی و حمایت‌های صورت‌گرفته، ظرفیت ذخیره‌سازی استان در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی بیان کرد: ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی استان که پیش از این حدود ۲۰۰ تن بود، به هزار تن افزایش یافته و در ادامه نیز ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده‌ها تا ۳۶ هزار تن افزایش خواهد یافت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر از نظر موجودی نهاده‌های دامی، استان در یکی از بهترین شرایط ذخیره‌سازی طی دو سال اخیر قرار دارد و این وضعیت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مطلوب است.

وی ادامه داد: با وجود شرایط و چالش‌هایی که در ماه‌های اخیر وجود داشته، ذخایر نهاده‌های دامی استان وضعیت مناسبی دارد و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نیز با هدف تقویت توان تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان دنبال می‌شود.

شیرمحمدی در ادامه به یکی از نمونه‌های عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان که به افزایش تولید منجر شد، تولیدکنندگان در مقاطعی با مشکلاتی مواجه شدند و شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولیدکنندگان وارد عمل شد.

وی افزود: در همین راستا از مردادماه سال گذشته نزدیک به ۹۹۶ تن خرید انجام شد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ذخایر مورد نیاز نیز تقویت شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که این ذخایر بدون پرداخت ارز و با استفاده از ظرفیت‌های موجود تأمین شد و در زمان افزایش تقاضا در اواخر اردیبهشت‌ماه، بخشی از این ذخایر وارد بازار شد.

وی گفت: با توزیع ذخایر موجود، نیاز بازار در مقطع افزایش تقاضا پاسخ داده شد و روند توزیع و تنظیم بازار به شکل مناسبی انجام گرفت.

شیرمحمدی با تأکید بر نقش شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار، اظهار کرد: این شرکت به عنوان یک مجموعه دولتی، وظیفه دارد در شرایط سخت و در مواقعی که بازار با کمبود یا افزایش تقاضا مواجه می‌شود، در کنار برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از کارکردهای اصلی پشتیبانی امور دام همین است که در زمان‌های مورد نیاز، با استفاده از ذخایر موجود و برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تولیدکنندگان حمایت کرده و برای تنظیم بازار اقدام کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان با اشاره به آمار عملکرد این مجموعه گفت: در سال ۱۴۰۴ و سال جاری، در حوزه خرید و توزیع محصولات خام دامی و نهاده‌ها اقدامات مختلفی انجام شده که آمار آن نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های شرکت پشتیبانی امور دام است.

تشریح آمار تأمین و توزیع نهاده‌ها و محصولات دامی

شیرمحمدی با اشاره به آمار ارائه‌شده، اظهار کرد: در حوزه گوشت گوساله، ۸۳ تن تأمین و ۱۳۹ تن توزیع انجام شده است و در بخش ذرت نیز ۱۳ هزار تن تأمین و ۱۴ هزار و ۸۳۰ تن توزیع شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان اضافه کرد: از نهاده‌ها نیز ۲۳ هزار و ۳۶۷ تن تأمین و ۸ هزار و ۲۸۱ تن توزیع انجام شده و در یک بخش دیگر نیز ۱۵ هزار تن تأمین و ۱۰ هزار و ۶۲۱ تن توزیع صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: این آمار مربوط به عملکرد پشتیبانی امور دام در سطح کشوری و ذخایری است که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار دارد و به همین دلیل ممکن است با آمار توزیع داخل استان که از سوی سایر مسئولان ارائه می‌شود، تفاوت داشته باشد.

شیرمحمدی توضیح داد: برای نمونه، اگر آماری درباره توزیع گوشت مرغ در داخل استان ارائه شود، آن آمار صرفاً مربوط به توزیع در استان است، اما آمار پشتیبانی امور دام شامل فعالیت‌هایی است که در چارچوب مدیریت ذخایر کشور انجام می‌شود و ممکن است بخشی از ذخایر تأمین‌شده از استان برای تنظیم بازار به سایر استان‌ها اختصاص پیدا کند.

وی افزود: بنابراین تفاوت میان برخی آمارهای اعلام‌شده ناشی از تفاوت در دامنه فعالیت و نحوه محاسبه آمار است و باید توجه داشت که آمار پشتیبانی امور دام صرفاً به توزیع داخل استان محدود نمی‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان در پایان گفت: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین اقلام مورد نیاز، با هدف تقویت توان تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت شرایط عرضه و تقاضا دنبال می‌شود.

شیرمحمدی خاطرنشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام در مواقع عادی و به‌ویژه در شرایط خاص، در کنار برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش می‌کند با استفاده از ذخایر موجود، از ایجاد اختلال در بازار نهاده‌ها و محصولات خام دامی جلوگیری کند.