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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

زلزله ۳.۲ ریشتری شمال سمنان را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشد

زلزله ۳.۲ ریشتری شمال سمنان را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشد

سمنان- فرماندار سمنان از وقوع زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری در ۵۳ کیلومتری شمال این شهرستان خبر داد و گفت: کانون زلزله در منطقه‌ای غیرمسکونی بوده و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در شهرستان سمنان همزمان با صبح جمعه خبر داد و با بیان اینکه کانون این زمین‌لرزه در ۵۳ کیلومتری شمال سمنان قرار داشته است، اظهار کرد: اکیپ‌های ارزیاب از صبح امروز با همراهی دهیاران و بخشداران، بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه را آغاز کرده‌اند.

فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه این زمین‌لرزه خسارتی به همراه نداشته است، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون گزارشی از خسارت دریافت نشده است.

صمیمیان همچنین با اشاره به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: عمق این زمین‌لرزه هشت کیلومتری زمین تشخیص داده شده و کانون آن در منطقه‌ای غیرمسکونی قرار داشته است.

کد مطلب 6930167

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