زلزله ۳.۲ ریشتری شمال سمنان را لرزاند؛ خسارتی گزارش نشد

مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در شهرستان سمنان همزمان با صبح جمعه خبر داد و با بیان اینکه کانون این زمین‌لرزه در ۵۳ کیلومتری شمال سمنان قرار داشته است، اظهار کرد: اکیپ‌های ارزیاب از صبح امروز با همراهی دهیاران و بخشداران، بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه را آغاز کرده‌اند.

فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه این زمین‌لرزه خسارتی به همراه نداشته است، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون گزارشی از خسارت دریافت نشده است.

صمیمیان همچنین با اشاره به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: عمق این زمین‌لرزه هشت کیلومتری زمین تشخیص داده شده و کانون آن در منطقه‌ای غیرمسکونی قرار داشته است.