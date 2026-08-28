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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

صدیقی: نمایش دعای باران در بجنورد اجرا می‌شود

صدیقی: نمایش دعای باران در بجنورد اجرا می‌شود

بجنورد- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی از اجرای نمایش «دعای باران» در قالب رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» در بجنورد خبر داد.

اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «دعای باران» در قالب رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» امروز جمعه در دو نوبت در بجنورد اجرا می‌شود.

وی در ادامه افزود: این نمایش ساعت ۱۹ در شهربازی و ساعت ۲۰ نیز در پارک شهر بجنورد به صحنه می‌رود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: این رویداد ملی با هدف ترویج فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و با حضور هنرمندان استان برگزار می‌شود و عموم مردم برای تماشای این نمایش دعوت هستند.

صدیقی کلاته تصریح کرد: حوزه هنری خراسان شمالی در راستای مأموریت‌های فرهنگی و هنری خود، برگزاری چنین رویدادهایی را در دستور کار دارد و امیدواریم شاهد استقبال خوب مردم از این نمایش باشیم.

کد مطلب 6930169

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