اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «دعای باران» در قالب رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» امروز جمعه در دو نوبت در بجنورد اجرا می‌شود.

وی در ادامه افزود: این نمایش ساعت ۱۹ در شهربازی و ساعت ۲۰ نیز در پارک شهر بجنورد به صحنه می‌رود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: این رویداد ملی با هدف ترویج فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و با حضور هنرمندان استان برگزار می‌شود و عموم مردم برای تماشای این نمایش دعوت هستند.

صدیقی کلاته تصریح کرد: حوزه هنری خراسان شمالی در راستای مأموریت‌های فرهنگی و هنری خود، برگزاری چنین رویدادهایی را در دستور کار دارد و امیدواریم شاهد استقبال خوب مردم از این نمایش باشیم.