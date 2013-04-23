محل شهادت اسحاق دارا و اسدالله رئیسی در خلیج فارس گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که جمعی از دریادلان نیروی دریایی سپاه، خانواده شهدا و جمعی از مسئولان و ساکنان جزیره بوموسی حضور داشتند، یاد و خاطره قهرمانان نبرد مستقیم با ناوگان متجاوز آمریکا در خلیج فارس، شهیدان رییسی و دارا گرامی داشته شد و شرکت کنندگان یک بار دیگر با آرمان مقدس شهدا تجدید میثاق کرده و بر استمرار راه آنان و مقابله با سلطه جویی و استکبار طلبی آمریکای جنایتکار و اذناب او، تأکید کردند.

در این مراسم، ناوسالار پاسدار عمویی فرمانده قرارگاه تاکتیکی حضرت ابوالفضل(ع) ندسا طی سخنانی خاطر نشان کرد: در سال های پایانی جنگ تحمیلی و در حالی که نیروهای رژیم بعث صدام در مواجهه با رزمندگان و بسیجیان ما در مرزهای غربی و جنوب غربی مستأصل و درمانده شده بودند، آمریکا در حرکتی جانبدارانه، مستقیما در خلیج فارس وارد جنگ با ایران شد. وی افزود: در جریان این تجاوزگری ناوگان آمریکا در خلیج فارس، رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه جانانه در مقابل آنان ایستادند و تلفات سنگینی به ادوات و تجهیزات آنان وارد کردند.

ناوسالار عمویی خاطر نشان کرد: در جریان این تقابل و رویارویی، دو تن از دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضمن خلق حماسه ای به یادماندنی، به فیض شهادت نائل آمدند.

وی افزود: در این نبرد، شهید دارا مفقودالجسد شد و پیکر پاره پاره شهید رییسی نیز در میان حزن و اندوه همرزمان و ساکنان بوموسی تشییع و بنا به وصیت، در این جزیره به خاک سپرده شد.

در حال حاضر یادمانی در بزرگداشت این دو شهید در جزیره بوموسی برپا گردیده و مزار این دو شهید در جنوبی ترین نقطه سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران زیارتگاه کسانی است که برای ادامه راه آن شهدا هم قسم شده اند.