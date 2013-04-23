  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

محل شهادت اسحاق دارا و اسدالله رئیسی در خلیج فارس گلباران شد

محل شهادت اسحاق دارا و اسدالله رئیسی در خلیج فارس گلباران شد

بوموسی - خبرگزاری مهر: همزمان با خلق حماسه به یادماندنی رویارویی دریادلان نیروی دریایی سپاه شهیدان اسحاق دارا و اسدالله رئیسی با ناوگان آمریکای جنایتکار، محل شهادت آنها در حوالی جزیره بوموسی گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که جمعی از دریادلان نیروی دریایی سپاه، خانواده شهدا و جمعی از مسئولان و ساکنان جزیره بوموسی حضور داشتند، یاد و خاطره قهرمانان نبرد مستقیم با ناوگان متجاوز آمریکا در خلیج فارس، شهیدان رییسی و دارا گرامی داشته شد و شرکت کنندگان یک بار دیگر با آرمان مقدس شهدا تجدید میثاق کرده و بر استمرار راه آنان و مقابله با سلطه جویی و استکبار طلبی آمریکای جنایتکار و اذناب او، تأکید کردند.

در این مراسم، ناوسالار پاسدار عمویی فرمانده قرارگاه تاکتیکی حضرت ابوالفضل(ع) ندسا طی سخنانی خاطر نشان کرد: در سال های پایانی جنگ تحمیلی و در حالی که نیروهای رژیم بعث صدام در مواجهه با رزمندگان و بسیجیان ما در مرزهای غربی و جنوب غربی مستأصل و درمانده شده بودند، آمریکا در حرکتی جانبدارانه، مستقیما در خلیج فارس وارد جنگ با ایران شد. وی افزود: در جریان این تجاوزگری ناوگان آمریکا در خلیج فارس، رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه جانانه در مقابل آنان ایستادند و تلفات سنگینی به ادوات و تجهیزات آنان وارد کردند.

ناوسالار عمویی خاطر نشان کرد: در جریان این تقابل و رویارویی، دو تن از دلاورمردان نیروی دریایی سپاه ضمن خلق حماسه ای به یادماندنی، به فیض شهادت نائل آمدند.

وی افزود: در این نبرد، شهید دارا مفقودالجسد شد و پیکر پاره پاره شهید رییسی نیز در میان حزن و اندوه همرزمان و ساکنان بوموسی تشییع و بنا به وصیت، در این جزیره به خاک سپرده شد.

در حال حاضر یادمانی در بزرگداشت این دو شهید در جزیره بوموسی برپا گردیده و مزار این دو شهید در جنوبی ترین نقطه سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران زیارتگاه کسانی است که برای ادامه راه آن شهدا هم قسم شده اند.

 

 

کد مطلب 2039149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها