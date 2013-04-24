به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، "عفو اغباریه" یکی از اعضای کنیست "پارلمان " رژیم صهیونیستی گفت: سفر "چاک هگل" وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل به منظور برنامه ریزی برای تجاوز نظامی در منطقه انجام شد که امکان دارد به وقوع فاجعه منجر شود.



اغباریه افزود: ما معتقدیم هدف این هماهنگی میان اسرائیل و آمریکا به حاشیه راندن مسئله فلسطین و مانع تراشی در برابر حل این مسئله است.



وی ادامه داد: اینکه آمریکا و اسرائیل و همپیمان‌های آنها در خاورمیانه از چگونگی آماده کردن فضا برای از بین بردن سلاح هسته ای صحبت می کنند، به معنای مقدمه چینی برای ماجراجویی نظامی در منطقه است. لذا در این زمینه آمریکا افکار عمومی را در خصوص وجود خطر هسته ای ایران آماده می کند.



این نماینده عرب زبان در مجلس نمایندگان رژیم صهیوینستی اظهار داشت: اسرائیل و آمریکا می کوشند کشورهای منطقه را از هم بپاشند و ضعیف کنند. بنابراین اوضاع سوریه و سخن از اینکه دولت سوریه سلاحهای شیمیایی به کارگرفته است، تنها بهانه ای برای دخالت مستقیم در امور این کشور است.



وی تاکید کرد: اسرائیل در دو ماه گذشته پس از اینکه به یک کاروان در خاک سوریه حمله کرد، دخالت مستقیم نظامی در سوریه را آغاز کرد. مرزهای اردن نیز برای دخالت نظامی اسرائیل به منظور هدف قرار دادن اهداف معینی در خاک سوریه باز است.



اغباریه در پایان خاطر نشان کرد: همه مسائلی که گفته شد به معنای یک طرح بزرگ است و اسرائیل نیز در این موضوع جدیت دارد و منتظر لحظه مناسبی است تا در امور سوریه دخالت کند.