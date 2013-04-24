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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

وحيدي خبر داد:

16 هزار نفر در برگزاري انتخابات در خراسان شمالي همكاري مي كنند

16 هزار نفر در برگزاري انتخابات در خراسان شمالي همكاري مي كنند

بجنورد - خبرگزاري مهر: دبير ستاد انتخابات خراسان شمالي گفت: در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و يازدهمين دوره رياست جمهوري در اين استان بيش از 16 هزار نفر همكاري مي كنند.

ابوالحسن وحيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و يازدهمين دوره رياست جمهوري كه 24 خردادماه سال جاري همزمان با سراسر كشور برگزار مي شود؛ در خراسان شمالي بيش از 16 هزار نفر شامل عوامل ستادي، مجریان، ناظران، بازرسان و عوامل امنیتی و انتظامی همكاري مي كنند.

وي اظهار داشت: از اين تعداد 11 هزار نفر شامل اعضاي شعب اخذ راي و 500 نفر نيز كارشناسان انتخابات و آي تي هستند كه در برگزاري انتخابات در اين استان فعاليت خواهند كرد.

وحيدي اضافه كرد: همچنين هشت فرماندار، 19 بخشدار و 297 هيئت انتخاباتي نيز در اين زمينه همكاري مي كنند.

مديركل سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي در ادامه اضافه كرد: در پايان مهلت مقرر ثبت نام از داوطلبان انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خراسان شمالي، در مجموع پنج هزار و 405 نفر در اين استان ثبت نام شدند.

وي اظهار داشت: از تعداد كل داوطلبان ثبت نام شده چهار هزار و 661 نفر در مناطق روستایی و 744 نفر هم در شهرهاي اين استان نامزد شده اند که به نسبت دوره پیش تعداد داوطلبان شهری 18 درصد و داوطلبان روستایی نیز 11 درصد افزایش یافته است.

وحيدي افزود: از تعداد كل نامزدهاي ثبت نام شده، هزار و 10 نفر در شهرستان بجنورد، هزار و یک نفر در شيروان، 921 نفر در اسفراين، 877 نفر در مانه و سملقان، 510 نفر در فاروج، 154 نفر در گرمه، 320 نفر در جاجرم و 506 نفر نيز در شهرستان جديدالتاسيس راز و جرگلان نامزد چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خراسان شمالي شده اند.

وي گفت: در خراسان شمالی به منظور برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هزار و 68 صندوق اخذ رای شامل 303 صندوق شهری، 751 صندوق روستایی و 15 صندوق عشایری پیش بینی شده است.

به گفته دبير ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی خراسان شمالی در این استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع دو هزار و 424 عضو اصلی و هزار و 566 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی دارای هشت شهرستان، 19 بخش و 18 شهر با جمعیت بالغ بر 867 هزار نفر است كه 52 درصد جمعیت آن در مناطق شهری و 48 درصد نيز در مناطق روستایی و عشایری است.

 انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و يازدهمين دوره رياست جمهوري در 24 خرداد ماه امسال همزمان با سراسر كشور در خراسان شمالي نيز برگزاری می‌شود.

 

 

 

کد مطلب 2039777

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