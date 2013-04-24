نمایشگاه تخصصی طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر در بروجرد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان سوارکوب دبیر هنرستان عماد بروجرد در این رابطه به خبرنگاران گفت: مدتهاست که کارگاه های سنتی طراحی طلا در کشور در حال جمع شدن هستند بنابر این رشته تخصصی طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر در هنرستان عماد بروجرد راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون حدود 14 نفر مشغول یاد گیری این رشته تخصصی در بروجرد هستند.

سوارکوب با بیان اینکه در روش جدید طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر دیگر خطرات اسید و کار در کوره افراد را تهدید نمی کند، افزود: همچنین این روش دور ریز، سیستم ریخته گری و قالب ندارد.

وی ادامه داد: علاقمندان می توانند با فارغ التحصیلی در این رشته کمترین زمان طرح انجام بدهند، بعد از فارغ تحصیلی در دانشگاه های معتبر ادامه تحصیل بدهند و حتی می توانند با داشتن مدرک طراحی طلا وام خود اشتغالی بگیرند.

این مدرس طراحی طلا با کامپیوتر در بروجرد در پایان یادآور شد: از آنجا که ورود زیور آلات خارجی ممنوع شده است، بنابراین می توانیم با کامپیوتر طرحهای خارجی را حتی ظریف تر انجام بدهیم و در این روش می توانیم با نرم افزار خاص این رشته، وزن طلا را هم تخمین بزنیم وحتی می شود شکلهای دلخواه مشتری را بطور کاملا تو خالی طراحی کنیم.

بنابر این گزارش این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد دایر است.