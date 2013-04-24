وزن کشی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی جوانان کشور در شهرکرد آغاز شد

مسعود سوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز وزن کشی برای آغاز رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی جوانان کشور، ادامه داد: وزن کشی مسابقات از بعد از ظهر چهارشنبه درشهرکرد آغاز شده است.

وی ادامه داد: مسابقات در سالن تختی شهرکرد برگزار می شود و سه تشک برای برگزاری این مسابقات در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت کشتی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورزشکاران از ابتدای صبح امروز پذیرش شدند و در محل مورد نظر اسکان داده شدند.

سوردی با بیان اینکه مسابقات از فردا صبح پیگیری می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری مسابقات انجام شده است تا مشکلی پیش نیاید.