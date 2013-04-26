علیرضا افضل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیتش برای فصل آینده و اینکه آیا با باشگاه گیتی پسند ادامه می‌دهد یا خیر، اظهار داشت: فعلا منتظریم تا جلسه هیات مدیره تشکیل شود. بعد از برگزاری این جلسه شرایط همکاری‌ام با گیتی پسند مشخص می‌شود.

وی درباره خبر مذاکره باشگاه گیتی پسند با مربیان دیگر، خاطرنشان کرد: خیلی‌ها برای اینکه به گیتی پسند برسند، هر کاری می‌کنند. گیتی پسند در حال حاضر یک تیم جهانی شده است و بعضی‌ها دوست دارند ببینند در آن چه خبر است. آنها برای رسیدن به این تیم شیطنت می‌کنند.

سرمربی گیتی پسند در پاسخ به این سئوال که آیا از مذاکره گیتی پسند با این مربیان ناراحت است یا خیر، تاکید کرد: اصلا این مسائل برایم مهم نیست. من در هر تیمی کار کرده‌ام، دنبال نظم و انضباط بوده‌ام، با بازیکن سالاری برخورد کرده‌ام و به اصولم پایبند مانده‌ام.

"آیا تیم ملی فوتسال ایران می‌تواند با خسوس کاندلاس موفق باشد"؟ افضل در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سئوال، اظهار داشت: امیدوارم خسوس فوتسال ما را از این وضعیت نجات بدهد. در فوتسال ما تک روی زیاد است و بازیکنان هر کاری که دوست داشته باشند، در زمین انجام می‌دهند. بعضی از مربیان هم به تعدادی از بازیکنان بها می‌دهند و ترویج دهنده بازیکن سالاری هستند. خسوس باید کار گروهی را به فوتسال ایران اضافه کند و تیم ملی ما را به تیم‌های اسپانیا، برزیل و روسیه شبیه کند.

وی در پایان در خصوص بحث فعالیت همزمان مربیان تیم ملی در باشگاه‌ها هم گفت: فدراسیون فوتبال باید مربیان ایرانی تیم ملی را از نظر مالی آنقدر تامین کند که آنها در باشگاه‌ها فعالیت نکنند. در غیر اینصورت باید دستیاران خارجی برای خسوس به ایران بیاوریم تا مربیان باشگاه‌ها روی خسوس تاثیر نگذارند.