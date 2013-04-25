به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بهروز عطایی در نشست خبری دیدار تیم های کاله و لیونینگ چین با اشاره به اینکه کاله برای پیروزی فشار زیادی را به تیم چینی تحمیل کرد، گفت: تیم چین تیم خوبی بود و ما فشار زیادی را در شروع بازی به آنها وارد کردیم طوریکه سرمربی این تیما مجبور به ایجاد تغییر در بازی تیمش شد.



وی افزود: البته به این موضوع اعتقاد ندارم که تیم روبه رو را قوی یا ضعیف فرض کنیم بلکه به این فکر می‌کنیم که با تمام توان مقابل هر تیمی بازی کنیم و مهم اهداف ما است. قبلا هم گفتم هر بازی برای ما حکم فینال را دارد و اصلا به دنبال رکورد و این مسایل نیستیم فقط می‌خواهیم تکنیک‎ها و بازی خوبی را از خود به نمایش بگذاریم.



عطایی در مورد برخی اشتباهات بازیکنانش در سرویس گفت: مقابل تیم‌هایی که ترکیبی بازی می‎‌کنند و حمله خوبی دارند باید با سرویس خوب مقابله کرد. کار با ریسک بالا خطراتش هم زیاد است و در آن اشتباهاتی هم رخ می‌دهد. به هر حال ممکن است سرویس‎های سنگین هم خراب شود.



سرمربی کاله با اشاره به گیم سوم بازی ادامه داد: متاسفانه در این موضوع که بازیکنان در ست سوم قدرت اول را ندارند از بازیکنانم ناراضی‌ام. آنها دو گیم اول را با قدرت می‌برند و در گیم سوم به فرض اینکه بازی را برده‌اند از تلاش دست می‌کشند که این برداشت اشتباهی است. بازیکنان باید تا آخرین سوت داور با تمام توان بازی کنند.

وی در مورد اینکه "غیبت شهرام محمودی احساس می‌شود یا نه"؟، افزود: رضا قرا بازیکن آماده‌ای است و سعی می‌کنیم از ترکیب بازارگرد و قرا که زوج خوبی هستند استفاده کنیم تا جای شهرام محمودی پر شود. تا الان که کمبود او را در تیم احساس نکردیم.



عطایی با اشاره به دیدار برابر گاز عراق یادآور شد: هیچ وقت هیچ تیمی را ساده نمی‌بینم. هر تیمی که اشتباه کند، بازنده است. توجهی به قدرت تیم‌ها نداریم و با تمام توان بازی می‌کنیم. البته روی ضعف‌های این تیم کار می‌کنیم و نتیجه بازی را خودمان رقم می‌زنیم.

