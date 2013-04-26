به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک داده برخط مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر ساعت 9 و 14 دقیقه صبح جمعه در عمق 22 کیلومتری زمین در موقعیت 51.58 طول جغرافیایی و 28.35 عرض جغرافیای شهر کاکی شهرستان دشتی را لرزاند.

همچنین زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر ساعت هشت و 54 دقیقه صبح جمعه در عمق 15 کیلومتری زمین در موقعیت 51.77 طول جغرافیایی و 28.17 عرض جغرافیای شهر آبدان شهرستان دیر را لرزاند.

بامداد امروز نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی2.7 ریشتر ساعت 2 و 25 دقیقه در عمق 16 کیلومتری زمین در موقعیت 51.74 طول جغرافیایی و 28.43 عرض جغرافیای شهر کاکی شهرستان دشتی را لرزاند.

همچنین لرزه‌ای به بزرگی سه ریشتر ساعت هشت دقیقه بامداد امروز در عمق 18 کیلومتری زمین در موقعیت 51.71 طول جغرافیایی و 28.35 عرض جغرافیای شهر کاکی شهرستان دشتی را لرزاند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه مخابره نشده است.