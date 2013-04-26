ساخت سریال 100 قسمتی درباره زندگی اسلامی - ایرانی/ ضرغامی از برومند تاییدیه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در مراسم تقدیر از برنامه‌های نوروزی با تاکید بر ارزیابی دقیق عملکرد شبکه‌های سیما گفت: همه هنرمندان، برنامه‌سازان و مدیران در نوروز بهترین اوقات خود را برای تولید برنامه‌های جذاب، آموزنده، شاد، وحدت‌بخش و پرامید صرف کرده‌اند و شایسته تقدیرند.



معاون سیما با قدردانی از همه برنامه‌های سیما در نوروز 92 از ویژه‌برنامه‌های مستند، ورزشی و معارفی به عنوان پدیده های نوروز یاد کرد و از دو مجموعه "پایتخت "2 و "آب پریا" که لحظات فرح بخشی را برای مردم در ایام تعطیلات نوروز ایجاد کردند و توانستند رضایت مخاطبان بسیاری را فراهم آورند و در صدر پربیننده ترین برنامه های سیما قرار گیرند قدردانی کرد.



وی افزود: سریال "پایتخت 2" رضایت مخاطبان بسیاری را جلب کرد و توقعات بینندگانش را از این مجموعه بالا برد. در این سریال علاوه بر ارایه تصویری در خور خانواده ایرانی، جغرافیای ایران و آداب و سنن اقوام مختلف را نیز به زیبایی به تصویر درآورد.

دارابی در ادامه "آب پریا" را این مجموعه را گفتمان محیط زیست خواند و گفت: سریال "آب پریا" توانست با داستانی جذاب و بازی‌هایی خوب و کارگردانی هنرمندانه مرضیه برومند، اثری درخشان را در زمینه حمایت از محیط زیست نمایش دهد.



وی گفت: در ساختار کودک هم "کلاه قرمزی" با وارد کردن هنرمندانه کاراکترهای عروسکی دیگر، بینندگان بسیاری را مجذوب خود ساخت. کاراکترهایی که هنرمندانه و براساس تحقیق و پژوهش به برنامه اضافه شدند.



معاون سیما نمایش 307 فیلم تلویزیونی داخلی و خارجی را رکوردی تازه در حوزه فیلم های تلویزیونی خواند و اضافه کرد: سیما در نوروز امسال با نمایش 150 فیلم تلویزیونی ایرانی نشان داد در کنار رشد کمی از رشد کیفی قابل قبولی نیز برخوردار بوده است و در این راه سیما فیلم، شبکه های دو و سه سهم قابل توجهی داشتند.



وی ابراز امیدواری کرد سال 92 بینندگان شبکه های سیما شاهد تقدم کیفیت بر کمیت تولیدات تلویزیونی باشند و برنامه سازان به تولید مسابقات تلویزیونی، برنامه های ترکیبی، طنز، مستند و معارفی اهتمام ویژه ای داشته باشند.



وی در خاتمه از تولید سریالی 100 قسمتی در مورد سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد در سایه همدلی تعامل همکاران معاونت سیما بینندگان شاهد برنامه های جذاب تر باشند.



در این مراسم که با حضور رئیس رسانه ملی، معاون و مدیران سیما و جمعی از دست اندرکاران و هنرمندان برنامه های نوروزی حضور داشتند برترین های برنامه های نورزو 92 بر اساس رای هیات داوران معرفی شد.

برنامه های شایان تقدیر در نوروز 92 :



- برنامه‌هاي معارفي و مناسبتي:

برنامه های "السابقون"، "ارمغان"،"برهان" و "آفتاب شرقی"

- برنامه‌هاي ويژه راهيان نور:

در این بخش راهيان سرزمين نور، "مدار 135 درجه" شبكه يك سيما و "راهيان بهشت" شبكه قرآن و معارف سیما؛ "خط‌ها مقدمند" به تهیه کنندگی علي احمدي و با اجرای رسالت بوذري به عنوان برنامه برگزیده معرفی شد.



- برنامه‌هاي تركيبي:

"سين مثل سريال" از شبكه يك سيما به تهیه کنندگی مقداد مؤمن‌نژاد، برنامه "سيب سرخ عيد" از شبكه تهران و برنامه "دستان" از شبكه آموزش سيما قدردانی شد.



- برنامه‌هاي مستند:

"ترنم بهار"، "جنوب از جنوب‌غربي" و "صندوق سفيد" از شبكه پنج سیما، برنامه "ايرانگرد" شبكه چهار سيما و برنامه "اهل سور" از شبکه مستند و همچنین برنامه "نوروز در گذر روستا" از شبكه يك سيما تقدیر شدند.



- مسابقات:

مسابقه "کلید" و "ملکوت سخن" برنامه های برتر شناخته شدند.



- برنامه‌هاي كودك:

حميد مدرسي (تهيه‌كننده)، ايرج طهماسب (نويسنده، كارگردان و مجري )،حميد جبلي (نويسنده و صداپيشه) براي "كلاه‌ قرمزي92" از شبكه دو سيما توسط هیات داوران شایسته قدردانی شناخته شدند و از عوامل برنامه "فيتيله2" نیز تقدیر به عمل آمد.

- بهترين برنامه‌ي ويژه تحويل سال:



براي "ويژه‌برنامه تحويل سال92" شبکه دو سیما از احسان عليخاني مجري این برنامه و مهدي آذر مكان مدير گروه اجتماعي شبكه دو سيما قدردانی و رضا مصداقي مدير كل پخش شبكه يك سيما شایسته سپاسگذاری شناخته شد.



- ‌فيلم‌هاي تلویزیونی :



از "آخرين روز سال" شبكه يك سيما؛ "قصه‌گو" شبكه دو سيما، "رَهُ و رَسمِ سَفر" شبكه دو سيما و "سوگند" شبكه چهار سيما و همچنین تينا پاكروان (تهيه‌كننده)، فريدون جيراني (كارگردان) و آرش قادري (نويسنده) و بازی اكبر عبدي، هدايت‌هاشمي و عليرضا خمسه تقدیر شد. فيلم تلويزيوني "داستان عوضي" شبكه يك سيما نیز به عنوان بهترین فیلم تلویزیونی معرفی شد.



محمد صدري (مدير گروه فيلم‌هاي تلويزيوني شبكه دو سيما) و محمدرضا شريفي(مدير گروه فيلم‌هاي تلويزيوني شبكه سه سيما) به دليل توجه به شعار "توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني" و توليد بيش از ده تله‌ فيلم براي پخش در ايام نوروز، غلامعلی رمضاني (مدير تأمين‌برنامه خارجي و رسانه بين‌الملل) به دليل تأمين بيش از 86 فيلم سينمايي خارجي و برنامه های مستند، اميرحسين آذر (تهيه‌كننده)؛ اسماعيل آذرمجري برنامه‌ي "مشاعره نوروزي" از شبكه آموزش سيما مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین از فريد شب‌خيز (تهيه‌كننده)،علي شب‌خيز (كارگردان تلويزيوني)، شهاب عباسي (كارگردان هنري و سرپرست نويسندگان) و سيد فضل‌ا.. شريعت‌پناهي (مدير گروه اجتماعي شبكه سه سيما) برای برنامه "خنده ‌بازار" به عنوان بهترين طنز آيتمي از شبكه سه سيما، نیز تقدیر شد.

- بهترين مجموعه نمایشی:



هیات داوران همچنین ضمن تقدير از سريال‌هاي "همه خانواده من" شبكه سه سيما و "هفت‌سين" شبكه پنج سيما از عوامل سريال "پايتخت 2" شبكه يك سيما از جمله الهام غفوري (تهيه‌كننده)، سيروس مقدم (كارگردان )، محسن تنابنده (بازيگر، بازيگردان و سرپرست نويسندگان)، حسن وارسته و كوروش نريماني (نويسندگان)، محسن تنابنده، ريمان رامين‌فر، عليرضا خمسه، احمد مهران‌فر و ليندا كياني و سایر عوامل این مجموعه قدردانی کردند.

در پایان مراسم از مرضيه برومند (تهيه‌كننده و كارگردان)، راضيه برومند، گيتي مرتضوي (نويسندگان)، هنگامه مفيد، اميرحسين صديق، سحر ولدبيگي، ليلي رشيدي، بهناز جعفري سيامك صفري و سایر عوامل سريال "آب‌پريا" نیز تقدیر شد.