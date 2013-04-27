تلاش تلاشگران عرصه تولید تحریم ها را به زانو در آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، معراج محرابی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه استان کرمانشاه با حضور رئیس کانون تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور، استاندار کرمانشاه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، و جمعی از کارگران و کارفرمایان استان کرمانشاه در محل سالن آمفی تئاتر استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: کارگران از مهمترین افرارد در عرصه تولید کشورند و توانستند با تلاش خود تحریم ها را به زانو درآورند.

وی افزود: با تلاش این صدای در هم شکستن تحریم ها به گوش می رسد و این افراد باعث شدند تمام دسیسه های دشمنان در صحنه های اقتصادی بی ثمر بماند.

محرابی ادامه داد: دشمن با اعمال تحریم ها قصد در جلوگیری و ممانعت از پیشرفت ملت ما داشت اما به لطف خدا و تلاشگران این مرز و بوم هر ترفنی که دشمن زند باعث به وجود آمدن یک شکوفایی جدید شد.

وی، اختراعات و پیشرفت های کشور در حوزه های علمی را از جمله دستاوردهایی که در اثر تحریم حاصل شد دانست.

رئیس خانه صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: تلاش کارگران در عرصه های اقتصادی کمتر از تلاش مبارزان در جبهه های جنگ نیست، رزمندگان در جنگ تلاش کردند توطئه های دشمنان خنثی را خنثی کردند و هم اکنون ادامه این راه به عهده تلاشگران عرصه کار است.

محرابی گفت: هم اکنون 21 هزار نفر در عرصه اقتصادی و صنعت کرمانشاه فعالیت می کنند و توانسته اند وضعیت اقتصادی استان را به جلو سوق دهند.

رئیس خانه صنایع و معادن استان کرمانشاه در بخش دیگر به تحریم ها اشاره کرد و گفت: ملت ما باید به پیروی از پیامبر در شعب ابی طالب در مقابل تحریم ها ایستاده و مقاومت کند.

وی افزود: شاید تصمیم های شتاب زده و غلطی نیز باشد که تحریم ها را تشدید کند اما در نقطه مقابل همین تحریم ها علت شکوفایی بسیاری از استعدادها و به دنبال آن اخرتاعاتی در کشور شده است.

محرابی ادامه داد: هم اکنون و در شرایط تحریم کشور به جایگاهی رسیده که حدود 70 درصد از تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور تولید می شود.

رئیس خانه صنایع و معادن استان کرمانشاه در پایان بار دیگر به تحریم ها اشاره کرد و گفت: تحریم ها از زمان انقلاب همواره به ملت ما تحمیل شده اما باید با تلاش همه آحاد جامعه از آنها وسیله ای برای پیشرفت کشور بسازیم و دشمنان را مایوس کنیم.