برای پیروزی برابر العین امارات شرایط مطلوبی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین عصر امروز و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: پس از پیروزی مقابل الریان قطر شرایط بسیار خوبی پیدا کردیم و با توجه به استراحت و تمرینات خوبی که انجام داده ایم امیدواریم بتوانیم با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده نتیجه مطلوب را در مقابل العین کسب کنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه ما باید در خانه العین به مصاف این تیم برویم مطمئنا شرایط برای ما سخت خواهد بود. العین فقط مقابل ما پیروزی می خواهد و از تمام امکانات خود برای بدست آوردن این پیروزی استفاده می کند. ما برای صدرنشینی حتما باید این دیدار را با پیروزی پشت سربگذاریم.

علی حمودی در پاسخ به این سئوال که دوست دارید در دور بعد در مقابل الاتفاق یا پاختاکتور و یا لخویا کدامیک از این تیمها قرار بگیرد گفت: برای ما فرقی نمی کند . ما باید هر تیمی که مقابلمان قرار خواهد گرفت را شکست دهیم. با توجه به اینکه بازیهای دور بعد به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و ما می توانیم در مقابل هوادارنمان در بازی برگشت نتیجه مورد دلخواه خودمان را کسب کنیم.