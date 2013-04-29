گردشگري كشاورزي فرصتي از دست رفته در شوش

به گزارش خبرنگار مهر، شهر باستانی شوش مرکز تمدن عیلام بوده که در 150 کیلومتری شرق رود دجله و در شمال غرب خوزستان واقع شده است.



وجود اراضی مستعد کشاورزی، رودخانه‌هایی که در گذشته پرآب بودند، سفره‌های آب‌ زیرزمینی در سطح نسبتاً وسیع، جنگل در حواشی رودخانه، سواحل و آب بندهای متعدد، مراتع و مراکز کشت و صنعت در شهرستان شوش سبب شده‌اند که فعالیت کشاورزی همچون زراعت، دامداری و صید ماهی مهمترین فعالیت اقتصادی منطقه به شمار آید و بالاترین جمعیت فعال را به خود جذب کند.



در این میان بخش زراعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که ۸۵ درصد شاغلین بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده‌است. از طرفی وجود پوشش گیاهی اطراف رودخانه کرخه و دز امکان ایجاد بزرگترین اماکن تفریحی منطقه را به وجود آورده‌است.



شهرستان شوش علاوه بر حوزه هاي مختلف مذهبي، باستاني توان جذب گردشگر در حوزه هاي مختلف ديگري را نيز دارد. جذب گردشگر در بخش هاي زيست محيطي و کشاورزي از ديگر حوزه هايي است که مي تواند گردشگران را از ساير نقاط کشور و حتي جهان به اين نقطه بکشاند. چراکه اين نوع گردشگری با تمام پتانسيل نهفته در خود، اما مغفول مانده است.



گردشگری کشاورزی اگروتوریسم به هرگونه فعالیت وابسته به کشاورزی اتلاق می شود که گردشگران را به مزرعه یا روستا بکشاند. به عبارت دیگر گردشگری روستایی را می توان كلیه فعالیت های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی كه بر پایه ی كشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی، بافت سنتی، معماری بومی، شكار و ... انجام می گیرد، نامید.



گردش در مزارع



گردشگری کشاورزی در بعضی نقاط دنیا، اقامت گردشگران در روستا، خرید تولیدات روستایی، شرکت در برداشت محصول یا چیدن میوه و حتی تجربه غذا دادن به دام را نیز شامل می شود. اين نوع گردشگری در کشور های استرالیا، کانادا و فیلیپین بسیار فعال است.



گردشگری کشاورزی با زمین گردی و طبیعت گردی رابطه نزدیکی دارد و علاوه بر آن می تواند در عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد. از ديگر انواع گردشگري نيز که بهتر است گوشه چشمي به آن داشته باشيم اکوتوریسم یا بوم‌گردشگری يا بوم گردي است.



گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخورده جهان سفر می‌کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند.



اصلی‌ترین فعالیت اکوتوریسم بر پایهٔ طبیعت زنده است که بنا به تعریف سفری است مسئولانه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی شود. طبیعت‌گردی حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه وارد می‌کند.



گلگشت و تماشا



«اخضري»، «فاخته»، «اصليلگع» يا پرنده ماهي خوار، گربه جنگلي، عقرب پرنده و بسياري ديگر از انواع گونه هاي جانوري است در اين پهنه سبز جغرافيايي در حال زيستن هستند.پوشش گیاهی منطقه به چند دسته تقسيم مي شوند، درختچه ها و بوته و... اشكوب بالایی منطقه را درختان پده و گز – اشكوب میانی درختچه های نظیر سریم – بنگله، گاگله – علف مار و تمشك و... اشكوب تحتانی را انواع گیاهان لگومینوز و گرامینه و... تشكیل می دهند.



در جنگل های دز فراوانی درخت پده بیش از دیگر گیاهان است. در جنگل های كرخه غالبیت گیاهان با درختان و درختچه های گز (طرفه) می باشد. همچنين گياه هاي زيباي ديگري همچون «خريط،» «شِفلح»، (قرب) بيد مناطق گرمسير و... همگي بهشتي سبز و خوش عطر را خلق کرده اند.



جنگل هاي كرخه با طول حدود 180 كيلومتر در دو سوي رودخانه كرخه از سرخه شيخ عزيز در شمال غربي شوش شروع و در امتداد جنوبي رودخانه كرخه ضمن برگرفتن جنگل ها در دو طرف رودخانه ادامه يافته و بعد از عبور از غرب شهر شوش تا روستاي الهايي پيش رفته و سپس تا روستاي حلاف كشيده مي شود.



گشت هاي مردم شناسانه



وجود اقوام بومي با آداب و رسوم خاص خودشان نيز براي بسياري از مردم با فرهنگ هاي ديگر مي تواند جالب و ديدني باشد.



واقعيت اين است كه در گوشه و كنار ايران همه ساله بسياري از آيين‌ها برپا داشته مي شود كه حضور در آن‌ها در يافتن راز و رمز آن‌ها آرزوي بسياري از علاقه مندان به سير و سياحت است، شناسايي اين آداب و رسوم اين فرصت را فراهم مي‌آورد كه ساكنان براي برگزاري تورهاي اكوتوريستي به مضاعف سازي جاذبه‌ها پرداخته و شمار متقاضيان آن را افزايش دهند.



در ایران تاكنون از گردشگری کشاورزی به عنوان یك وسیله جهت رفع مشكلات روستاییان یا حفاظت از محیط زیست استفاده نشده و تنها تعداد معدودی از روستاها مانند ماسوله، ابیانه، كندوان و ... در طول سالهای اخیر مقصد گردشگران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و آب و هوا در ایران، روستاهای بیشماری می توان یافت که زمینه جذب گردشگر را دارند. همچنین جذب گردشگر می تواند تاثیر زیادی بر رشد روستا داشته باشد. به عنوان نمونه می توان به روستای شاندیز مشهد اشاره کرد که هم اکنون به شهر تبدیل شده است و سالانه پذیرای میلیونها گردشگر است.



اگروتوریسم فراموش شده شوش



اما گردشگری در شوش فراموش شده است. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در اين باره می گوید: گردشگری در سطح شهرستان شوش امری فراموش شده است و نیازمند توجه بیشتری است.



سیدراضی نوری اظهار می کند: شهرستان شوش با تاریخچه بسیار کهن در تمدن و تاریخ ایران زمین در شرایط کنونی اصلا وضعیت مناسبی در میراث فرهنگی و گردشگری ندارد و به این دلیل باید دستگاه‌های استانی و ملی در این باره چاره‌اندیشی کنند.



نوري تاکید می کند: میراث فرهنگی از جمله زمینه‌هایی در سطح شهرستان شوش است که می‌تواند عامل توسعه شود ولی در شرایط کنونی به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های گردشگری این عامل توسعه به عامل عقب افتادگی شهرستان مبدل شده است و باید تلاش کرد تا مشکلات موجود برطرف شود.



اما وجود اين همه جاذبه در کنار کمترين فضا و بستري براي اقامت گردشگران کار را براي علاقه مندان به ديدار از اين مناطق سخت دشوار کرده است.



نماينده مردم شوش همچنين با تاکید بر اینکه شهرستان شوش از داشتن یک هتل هم محروم است، می افزاید: شهرستان شوش حتی یک هتل برای حضور گردشگر ندارد و به این دلیل باید کوشید تا مشکلات شهرستان شوش در بخش میراث فرهنگی با دید باز و به صورت کارشناسی شده برطرف شود.



نوري می گوید: مشکلات موجود در خوزستان تنها با توجه به صنایع و گردشگری حل می‌شود و باید در این باره تلاش کرد تا در زمان‌بندی کوتاهی مشکلات موجود در این دو عرصه خطیر برطرف شود و مقدمات اشتغال‌زایی فراهم شود.



وی با اشاره به اینکه شهرستان شوش شهری کشاورزی است، تاکید می کند: باید در این شهرستان در این بخش تلاش زیادی شود ولی مشکلاتی وجود دارد که در این باره لازم است تا مسئولان استانی و شهرستان در پیگیری آن‌ها اهتمام ورزند.



تپه گردي



از ديگر جاذبه هاي اکوتوریسم سفر به محل هاي رملي است. بيابان هاي رملي جذابيت خاص خود را دارند. بسياري از علاقمندان به گردش در تپه هاي رملي به کوير در مرکز کشور مي روند اين در حالي است که در کوير فقط کوير است و بس.



اما تپه هاي رملي کرخه علارغم وجود رمل، جنگل، رودخانه و دشت هاي زيبا همگي در کنار هم وجود دارند.محل هاي پرورش شتر نيز در برخي روستاهاي شهرستان شوش وجود دارد. حتي وجود مسابقات شتر سواري در کنار ديگر جاذبه ها افزون بر زيبايي هاي اين منطقه مي شود. تپه هاي رملي غرب کرخه محل مناسبي براي گردش، پياده روي و حتي ورزش هايي همچون رالي و... است.