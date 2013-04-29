46 درصد حمل و نقل عمومی در رشت توسط ناوگان تاکسیرانی انجام می شود

میر محسن میر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سازمان مزبور تاکنون 9 هزار و 500 دستگاه تاکسی را ساماندهی کرده است، افزود: از این تعداد شش هزار دستگاه با پلاک "ت" دوگانه سوز شده اند.

وی همچنین از ساماندهی سه هزار و 500 دستگاه خودروی شخص نیز برای رفاه حال شهروندان رشتی خبر داد و اظهارداشت: اهداف اين سازمان با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر رشت و نظم و انسجام بخشيدن به سيستم حمل و نقل درون شهري و خدمات رساني بهينه به شهروندان و همچنين زیر پوشش قرار دادن سه بخش اصلي تاكسي هاي شهري، تاكسي تلفني ها و تاكسي بيسيم و ساماندهي و هدايت آنها ذکر کرد.

معاونت اجرایی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رشت با تاکید بر اینکه نرخ تاکسی ها تا پایان سال تغییر نخواهد کرد و بر همین مبنا خواهد ماند، گفت: با افزایش اخیر نرخ کرایه تاکسی ها، سازمان تعداد بازرسان خود را چهار برابر افزایش داده است.

وی با اعلام اینکه سازمان تاکسیرانی از بازرسان افتخاری نیز بهره مند بوده تا نظارت همه جانبه بر امور داشته باشد، افزود: این سازمان اقدامات گسترده ای در راستای ساماندهی در امور نقل و انتقال، صدور پروانه بهره برداری، کارت شهری، تمدید پروانه های تاکسیرانی، پروانه بهره برداری، تمدید و صدور کارت شهری کمکی، تبدیل به احسن، رسیدگی به تخلفات تاکسی ها به انجام رسانده است.

میر مومنی اظهارداشت: از دیگر اقدامات می توان به پذیرش متقاضیان ورود به سازمان، بازرسی از واحد های تاکسی تلفنی های سطح شهر، صدور پروانه حمل و نقل درون شهری تاکسی سرویس ها، پلمپ آژانس های بدون پروانه بهره برداری، صدور کارت شهری برای رانندگان تاکسی سرویس ها و تاکسی بی سیم، رسیدگی به امور درخواست حاشیه شهر و صدور مجوز سرویس مدارس، حق امتیاز تاکسی های جدید، مدیریت داخلی تاکسی سرویس ها، خط کشی ایستگاه های ویژه و غیره را نام برد.