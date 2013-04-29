به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در دیدار رفت از مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر یک مقابل دورتموند آلمان تن به شکست داد و در بازی برگشت باید دست کم با نتیجه 3 بر صفر برنده شود تا به فینال راه پیدا کند.

بارسلونا در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در حالیکه با نتیجه 2 بر صفر در سن سیرو مقابل میلان تن به شکست داد، در بازی برگشت با نتیجه 4 بر صفر به برتری رسید. رئالی‌ها حالا باید همان بازی را الگوی خود قرار بدهند، اگرچه دورتموند نشان داده تیم آماده و یکدستی است و به نظر می‌رسد بیش از نیمی از راه صعود را طی کرده است.

شاگردان مورینیو برای اینکه بتواند این بازی را به نفع خود به پایان ببرد، باید خیلی زود رسیدن به گل را در دستور کار خود قرار بدهد. رئال برای این بازی به احتمال فراوان "کریستیانو رونالدو" را به خدمت خواهد داشت. این بازیکن هفته گذشته و در بازی رفت از ناحیه عضله ران دچار آسیب دیدیگی شده بود.

همچنین "آلوارو آربلوا" می‌تواند پس از پایان دوران محرومیتش، رئال مادرید را در این بازی همراهی کند که این باعث خواهد شد "سرخیو راموس" به مرکز خط دفاعی نزدیک‌تر شود.

در این دیدار که قضاوت آن بر عهده "هوارد وب" انگلیسی است، دورتموندی‌ها به احتمال خیلی زیاد "لوکاژ پیژک" را به دلیل آسیب دیدگی عضله‌ای به خدمت نخواهند داشت.

"سامی خدیرا"، هافبک رئال مادرید، بر این باور است که اگر هواداران رئال این تیم را در دیدار با دورتموند تشویق کنند، تیم اسپانیایی فینالیست خواهد شد.

وی گفت: رئال مادرید پیش از این نتایج بزرگی را به ویژه در لیگ قهرمانان اروپا کسب کرده است. اگر هواداران از همان آغاز به تشویق تیم ما بپردازند، ما به فینال می‌رسیم. در دیدارهایی اینچنین نقش هواداران خیلی مهم است. من اعتقاد دارم که هواداران رئال مادرید ما را به فینال خواهند برد.