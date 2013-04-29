پیشرفت اقتصادی مقدم بر عدالت است/تولید نسخه شفا بخش بیکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در همایش مرد شماره یازده که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی برگزار شد در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه مهمترین علت مشکلات اقتصادی را عدم توجه و عنایت کافی به بخش تولید دانست.

وی با بیان اینکه در بخش پروژه های عمرانی قدم های بزرگی برداشته شده و اگر بخواهیم جانب انصاف را بگیریم باید نقاط قوت را هم بیان کنیم افزود: شرایط اقتصادی به نقطه حساسی رسیده و هر خانواده ایرانی با دو موضوع بیکاری و گرانی و تورم روبه رو است. شرایط کشور را به طور جدی رصد می کنیم که در نگاه نخست به سه دسته مسایل اقتصادی، روابط خارجی و موضوعاتی که در ذهن مردم مطرح است مانند رفتار مسولین بایکدیگر تقسیم بندی می شوند.

متکی با بیان اینکه در 30 سال گذشته با وجود اینکه مسئولیتش نبوده همواره به مسایل اقتصادی توجه داشته گفت: نام گذاری سال های پی درپی با عناوین اقتصادی از طرف رهبری نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصاد است که البته مسائلی جدی و ریشه دوانده هستند و برطرف کردن آن ها جز به حماسه میسر نیست.

وزیر امور خارجه دولت نهم در تشریح برنامه های اقتصادی خود ادامه داد: اقتصاد یک علم است و حوزه ای برای دستوری عمل کردن نیست و نمی توان یک مولفه مثل نرخ سود بانکی ، نقدینگی یا بیکاری و... را به تنهایی بررسی کرد و تصمیم گرفت بلکه یک تجربه ی بشری است. تولید مظلوم ترین بخش اقتصاد ماست و به دلایل مختلفی جدی گرفته نمی شود و مقررات ما به جد در حمایت از تولید نیست همچنین بروکراسی، نظام قضایی، سیاستگذاری ها و سیستم بانکی ما. مهمترین برنامه ی دولت یازدهم باید حمایت از تولید داخلی باشد.

وی گفت: تولید، نسخه ی شفا بخش بیکاری است در حالی که ما اقتصادمان را بر مبنای واردات می چرخانیم .پیشرفت اقتصادی مقدم بر عدالت است چرا که اگر اقتصاد قوی نباشد باید فقر را عادلانه میان مردم توزیع کرد.

متکی با بیان اینکه یارانه ها ادامه پیدا خواهند کرد اما پولی که به عنوان یارانه می دهیم باید از دل اقتصاد بیرون آمده باشد نه از دل افزایش تصنعی قیمت دلار اضافه کرد: در صورتی که از اقتصاد درآمد بیشتری حاصل شود نسبت به نحوه رساندن امکانات بیشتر به مردم با مجلس تفاهم و بررسی هایی صورت گیرد تا موجب افزایش قدرت خرید مردم شود.

وی در پاسخ به سوال دانشجویی در مورد جایگاه علم در دولت وی گفت: تشکیل هیئت های علمی در کنار شورای معاونین وزارت خانه ها را از ویژگی های دولت من است به صورتی که در کنار هر وزیری یک هیئت علمی متشکل از اساتید علمی و صاحب نظران متخصص آن رشته ایجاد شود تا خویشاوندی فکر و اجرا حاصل شود.

متکی بحث 16 طلاق در یک ساعت را از جمله معضلات فرهنگی دانست که باید در مورد راه کار ها و مشکلات آن هم اندیشی شود.

وی همچنین بیان داشت: بحث آزادی های اجتماعی ، گشت ارشاد و یا برخورد ها دراین زمینه باید بر طبق قانون باشد.

سفیر سابق ایران در ژاپن و ترکیه در بیان مواضع سیاست خارجه ی خود گفت: تا زمانی که اصول ما با دیگران منطبق باشد مبنای سیاست خارجه ی ما بر همکاری است اما اگر چنین نباشد ما به بیان مواضعمان می پردازیم و البته تقابل در مورد کسانی است که فقط سیاست تقابل را در مورد ما پیش می گیرند. منطق بر مواضع ما حاکم است و به گفته ی امام راحل قدرت باید از دل منطق بیرون بیاید نه آنچنان که آمریکا می گوید منطق از دل قدرت بیرون بیاید.