سعید نبی تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه مستند "نقش بافت" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که تحقیقات برای ساخت مجموعه مستند "نقش بافت" از سال 86 با هدف قوم‌پژوهی درباره زندگی اقوام ایرانی آغاز شده است، گفت: تغییر زندگی اقوام از سنتی به مدرنیته مسئله بسیار جالبی است به طوری که آنها هم دیگر از فرش‌های ماشینی در زیر پای خود استفاده می‌کنند. در همین راستا به اقوام کرد، ترکمن، بختیاری، فارس، سیستان و بلوچستان سرزده و تحقیقات لازم درباره زندگی اقوام را انجام دادیم.

وی توضیح داد: مسئله‌ای که بیش از هر چیز در این تحقیقات مورد توجه قرار گرفت این بود که آنچه ما به دنبال آن بودیم در خاستگاه ذهنی اقوام وجود داشته و در طراحی‌های لباس، فرش و چادر آنها نقش بسته بود؛ نمادها و اسطوره‌های متفاوتی که از جغرافیای آن منطقه برآمده است.

نبی ادامه داد: بعد از تحقیقات پژوهشی به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از بافنده‌های بومی این نقوش اطلاعات دقیقی از این طرح‌ها که در واقع تنیده شده با افکار اقوام مختلف ایرانی بود، نداشتند البته برخی از آنها نیز اطلاعاتی درباره این نقوش با قدمتی چند هزار ساله داشته و قصه آن را روایت می‌کردند.

این مستندساز با بیان اینکه در طرح‌های کاربردی هر کدام از اقوام مسئله‌ای خاص بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به عنوان مثال هر چه به سمت فارس رفته و به منطقه شیعه‌نشین نزدیک می‌شویم، نقش فرهنگ اساطیر ایرانی بیشتر در زندگی آنها دیده می‌شود به عنوان مثال در این منطقه بیشتر به "کیومرث" توجه شده است در حالیکه بخش‌های سنی‌نشین روی نقوش ضلعی بیشتر کار کرده‌اند.

نبی گفت: کارگردانی این مجموعه توسط من، حسن نقاشی و بابک بهداد انجام شده و به فراخور آن سه نگاه مختلف در تولید این مجموعه وجود دارد. حسن نقاشی نگاهی اسطوره‌ای به این طراحی‌ها داشته و به بررسی نقش اسطوره و افسانه در منطقه فارس، بته جقه و فلسفه وجودی درخت طوبی در فرهنگ یزد و بررسی قصه‌های اساطیری و افسانه‌ای بر روی گبه و زیلو این مناطق پرداخته که به همراه بخش‌هایی به صورت انیمیشن ساخته شده است.

کارگردان فیلم نیمه بلند "تالاب انزلی" توضیح داد: مسئله مهم در این بخش این است که متاسفانه اطلاعات دقیقی در رابطه با اساطیر و نمادهای ایرانی در کشور وجود ندارد. هرچند در گذشته توسط اروپاییان تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته اما هیچ منبع پژوهشی در این زمینه در ایران وجود ندارد و همین مسئله سبب شده فرهنگ نقش، رنگ و پارچه در ایران وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: نگاه کاربردی به نقوش مورد استفاده در اقوام، نگاهی بود که در بخش هایی که کارگردانی کردم آن را دنبال کردم. در این بخش ها به منطقه سیستان و بلوچستان، سکستانی ها، کردها و ترک ها رفتم. همچنین بابک بهداد نیز بخش اقوام شمال ایران را مورد بررسی قرار داد.

نبی در پایان گفت: در این مجموعه علاوه بر فریبا متخصص، علی جعفری نجف‌آبادی، مهدی بقائیان و شهرام درخشان روایتگر بخش‌های این مجموعه است. همچنین سعی شده اطلاعات دقیقی درباره نقش‌های مختلفی که معرفی می‌شود، در متن ارائه شود.

مجموعه مستند "نقش بافت" در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای در گروه مستند شبکه چهار تولید شده است و از این هفته سه‌شنبه‌ها ساعت 22:30 پخش خواهد شد.