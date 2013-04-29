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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

با سخنرانی رئیس ثبت احوال کشور/

گردهمایی سادات فاطمی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود

گردهمایی سادات فاطمی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از گردهمایی سادات فاطمی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گردهمایی سادات فاطمی با حضور سادات و زائران حرم کریمه اهل بیت (س) در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود.

وی بیان داشت: این گردهمایی شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت 21 بعد از نماز عشا در شبستان امام خمینی برگزار می شود.

مدیرکل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: در این مراسم حجت الاسلام سید محمد سعیدی و محمد ناظمی اردکانی، رئیس ثبت احوال کشور سخنرانی خواهند کرد.

به گفته حجت الاسلام صادقی قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) و مولودی خوانی توسط عباس حیدرزاده برگزار می شود.

مدیر کل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته گرامیداشت زن روز یکشنبه و دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا به ترتیب حجج اسلام توکل و ماندگاری سخنرانی می کنند.

وی ادامه داد: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه نیز به ترتیب حجج اسلام رفیعی، فرحزاد و مومنی بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سخنرانی می کنند.

مدیرکل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان عنوان کرد: نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام سعیدی و با حضور گسترده خواهران بسیجی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2043002

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