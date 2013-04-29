حجت الاسلام سید محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گردهمایی سادات فاطمی با حضور سادات و زائران حرم کریمه اهل بیت (س) در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود.

وی بیان داشت: این گردهمایی شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت 21 بعد از نماز عشا در شبستان امام خمینی برگزار می شود.

مدیرکل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: در این مراسم حجت الاسلام سید محمد سعیدی و محمد ناظمی اردکانی، رئیس ثبت احوال کشور سخنرانی خواهند کرد.

به گفته حجت الاسلام صادقی قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) و مولودی خوانی توسط عباس حیدرزاده برگزار می شود.

مدیر کل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته گرامیداشت زن روز یکشنبه و دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا به ترتیب حجج اسلام توکل و ماندگاری سخنرانی می کنند.

وی ادامه داد: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه نیز به ترتیب حجج اسلام رفیعی، فرحزاد و مومنی بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سخنرانی می کنند.

مدیرکل روبط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان عنوان کرد: نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام سعیدی و با حضور گسترده خواهران بسیجی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.