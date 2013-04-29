محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضور در پیکارهای قهرمانی کشور در رشته هایی همچون دو و میدانی، شنا، وزنه برداری، تیراندازی با کمان و پینگ پنگ و همچنین مسابقات لیگ در رشته های بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته و تنیس با ویلچر از اولویت های مهم هیئت ورزش های جانبازان و معلولین در سال جاری خواهند بود.

وی ادامه داد: انصافا ورزشکاران خوب و توانمندی در تمام رشته‌های یاد شده داریم و می‌توانیم در همه این رشته ها مدعی کسب عنوان از مسابقات مختلف قهرمانی کشور و همچنین لیگ باشگاه های کشور باشیم به همین خاطر با تمام توان و در حد امکان از قهرمانان عزیز این هیئت حمایت می کنیم.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم افزود: تمام برنامه های هیئت را با تقویم فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین هماهنگ کرده ایم و سعی ما این است که انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاید، تیم ها و ورزشکاران جانباز و معلول قم در سال جاری به تمام رقابت های کشوری اعزام شوند.

وی یاد آور شد: یکی از اولین رقابت های رسمی ورزش جانبازان و معلولین قهرمانی کشور در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، پیکارهای دو و میدانی عزیزان جانباز و معلول کشور است که در مواد و کلاس های مختلف قرار است در دهه دوم اردیبهشت ماه برگزار شود.

پیروزمنش ابراز کرد: این رقابت ها در واقع مسابقات رکوردگیری دوومیدانی جانبازان و معلولان کشور محسوب می شود که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین قرار است در روز نوزدهم اردیبهشت ماه در تهران به انجام برسد.

وی افزود: مسابقات رکوردگیری تیم ملی دوومیدانی در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود و حکم انتخابی تیم ملی را خواهد داشت زیرا ترکیب تیم های ملی اعزامی جانبازان و معلولین کشورمان به رقابت های برون مرزی سال جاری از این پیکارها انتخاب خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم با اشاره به ترکیب تیم اعزامی مردان دو و میدانی کار قم به این مسابقات، ابراز داشت: تیم قم با ترکیبی متشکل از چهار دو و میدانی کار در کلاس های مختلف راهی مسابقات قهرمانی کشور می شود.

وی اظهار داشت: در ترکیب این تیم مهدی قاریان در کلاس F46، علیرضا رنجکش در کلاس F44، محمد رضایی در کلاس F46 و رضا علوی در کلاس F35 اعزام می شوند در حالی که هر چهار ورزشکار اعزامی این هیئت در رشته پرتاب وزنه با حریفان مسابقه خواهند داد.

