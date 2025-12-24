خبرگزاری مهر، گروه استانها-مرضیه ولی پور: در سلسله گفت و گو های خبرگزاری مهر با نخبگان، مشاهیر و ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد امروز به سراغ فاطیما یعقوبینیا، ورزشکار جوان بویراحمدی رفتم که به رغم محدودیت اما توانمندیهای بسیار زیادی دارد.
او متولد ۱۳۸۵ ساکن روستای سپیدار در شهرستان بویراحمد است، ورزشکار جوانی که از ناحیه مچ دست معلول است، در کمتر از یکسال از آغاز فعالیت ورزشی خود موفق به کسب مدال طلای کشوری پرتاب نیزه شده است.
وی موفقیت کسب شده را مدیون حمایت خانواده و راهنماییهای مربی خود میداند و میگوید: آقایان خسرو رحیم زاده و سید حمید عبدل پور از کسانی هستند که سهم کثیری در دستیابی من به این موفقیت دارند.
یعقوبی نیا در حالی که روزهای پشت کنکور خود را میگذراند، ادامه میدهد: علاقه و انگیزه خاصی برای شروع این مسیر از ابتدا در وجودم نبوده و جرقه تمایل و ایجاد انگیزه برای شروع و ادامه این رشته را مدیون مربی خود که دبیر جامعه معلولین نیز هست می دانم.
سختیهای مسیر ورزشی معلولان
این ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی از سختیهای مسیری که سه روز در هفته باید طی میکرد، میگوید: مسافتی که از زادگاهم سپیدار تا شهر یاسوج طی میشود حدود ۴۰ دقیقه است امابه دلیل نبود زمین مشخصی برای استفاده معلولین به همراه سایر ورزشکاران معلول ناچار هستیم به شهر سی سخت مراجعه کنیم تا از زمینهای ورزشی این شهر استفاده کنیم و این مسئله علاوه بر صرف زمان، افزایش هزینهها را نیز به دنبال دارد که برای برخی معلولین با شرایط اقتصادی ضعیف بسیار آزار دهنده است.
یعقوبی نیا به سختیهای مراجعه به شهر سی سخت در ایام بارندگی و فصول سرد سال اشاره میکند و میگوید: اولین مسابقه کشوری ۲۷ مهر ۱۴۰۳ برگزار شد که مربی با ماشین شخصی خود ۳ داوطلب با معلولیتهای مختلف را برای شرکت در مسابقات به تهران برد.
کسب مقام اول در کلاس F46
او تاکید کرد: در کلاس f46 جوانان بودم و توانستم مقام اول را کسب کنم و سایر همراهان نیز در رشتههای اختصاصی خود مقاماتی کسب کردند.
این ورزشکار هم استانی میافزاید: F46 دستهای از ورزشکاران معلول هستند که در حوزه دست و بازو دچار محدودیتهایی هستند، اما توانایی انجام حرکات ورزشی و رقابت در سطح بالا را دارند.
مکان ورزشی مخصوص معلولان در استان وجود ندارد
وی با بیان اینکه در استان، معلولان مکان و یا سالن ورزشی خاص ندارند، تصریح کرد: اگر زمینی جدا برای معلولین در نظر گرفته میشد این حجم مشکلات رفت و امد و هزینههای اضافه وجود نداشت.
یعقوبی نیا رکورد داری این رشته در سطح کشور را نیز در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ به ثبت رسانده است.
او با اطمینان خاطر میگوید این مسیر را تا انتها ادامه خواهد داد و اردیبهشت ماه مسابقات کشوری بزرگسالان برای انتخاب آسیایی برگزار میشود که در آن شرکت خواهم کرد.
نبود زمین و مکان مشخص و هزینههای گزاف مربیهای اختصاصی برای ورزشکاران این رشته و توجه نکردن به ورزش معلولان از دغدغههای این ورزشکار معلول کهگیلویه و بویراحمدی است.
حمایت پدر و مادر برای کسب موفقیتهایم
او به حمایت خانواده اشاره میکند و میگوید: تفکرات عمومی و نظرات دیگران مانع حمایت پدر و مادر و خانواده ام نشد و سختیهای این مسیر را در کنار من تحمل میکردند.
یعقوبی نیاضمن درخواست از مسئولین برای حمایت از ورزشکاران معلول گفت: اگر مسئولین مسئولیت پذیر باشند و به وظایف خود عمل کنند استان کهگیلویه و بویراحمد استعدادهای بسیاری دارد که با حمایت میتواند شکوفا شود.
