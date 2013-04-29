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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

علی کفاشیان:

یکی از دغدغه‌های فدراسیون برطرف شد/ نمایندگان مجلس غیرکارشناسی حرف می‌زنند

یکی از دغدغه‌های فدراسیون برطرف شد/ نمایندگان مجلس غیرکارشناسی حرف می‌زنند

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به امضا قرارداد حامی تیم ملی فوتبال ایران گفت که در سالهای اخیر تیم ملی در این بخش خلا بزرگی داشت که خوشبختانه یکی از دغدغه های فدراسیون در این بخش برطرف شده است. او همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای 18 تیمی ماندن لیگ برتر در فصل آینده نیز گفت که این نمایندگان غیرکارشناسی حرف می زنند و می خواهند که تیم استانشان در لیگ برتر حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از امضا قرارداد با شرکت هواپیمایی آسمان که بعدازظهر امروز دوشنبه انجام شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت:چند سال است که تیم ملی از چنین حمایت های محروم بود و اسپانسری وجود نداشت که بتواند تیم ملی را در میادین بین المللی کمک کند. با این حال ما در این بخش خلا بزرگی داشتیم که با امضا قرارداد شرکت هواپیمایی آسمان این خلا را پر کرد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های فدراسیون فوتبال برای تیم ملی برطرف شد خاطرنشان کرد: حمایت از تیم ملی در این مقطع حساس وظیفه همه است. ما این دغدغه را برطرف کردیم تا در آینده نگویند که تیم ملی به خاطر مشکلات مالی نتیجه نگرفت.

علی کفاشیان ضمن مثبت ارزیابی کردن امضا قرارداد با شرکت هواپیمایی آسمان گفت: این کمک های مالی باعث می شود تا ما بتوانیم به توسعه فوتبال بیشتر توجه کنیم و شرایط را برای موفقیت های آینده فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از گفتگوبش با خبرنگاران 16 تیمی شدن لیگ برتر تا پایان فصل دوازدهم را منتفی خواند و گفت: ما باید همه نظرات را بگیریم و آنها را بررسی کنیم. با توجه به اینکه از قبل گفته بودیم لیگ 16 تیمی خواهد ماند هنوز روی حرف مان هستیم اما باید تا پایان لیگ صبر کنیم.

وی در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای 18 تیمی ماندن لیگ برتر گفت: ما این موضوع را به صورت کارشناسی مورد بررس قرارداده ایم اما برخی نمایندگان مجلس غیرکارشناسی حرف می زنند و فقط می خواهند که استان خودشان در لیگ برتر نماینده داشته باشد.

علی کفاشیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد احتمال بازگشت هادی عقیلی و مهدی رحمتی به تیم ملی گفت: پرونده این دو بازیکن باز است اما باید به نظر کی روش هم احترام گذاشت.

وی با بیان اینکه تولیدی آل اشپورت تا پایان رقابتهای مقدماتی جام جهانی حامی البسه تیم ملی فوتبال ایران است تاکید کرد: به دنبال جذب اسپانسرهای دیگری هم هستیم. ضمن اینکه در تلاشیم تا لباس های مد نظر کی روش برای دیدار با قطر هم سریعتر به دست اعضای کادر فنی برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال بحث حضور امیر قلعه نویی در تیم ملی فوتبال ایران را منتفی دانست و گفت: ما تا پایان رقابتهای مقدماتی جام جهانی با کی روش قرارداد داریم و از این مربی حمایت کاملی خواهیم داشت.

کد مطلب 2043229

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