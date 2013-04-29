باید از تمام ظرفیت ها برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، این عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که بعدازظهر امروز دوشنبه در پایان مراسم امضا قرارداد همکاری فدراسیون فوتبال و شرکت هواپیمایی آسمان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: براساس وظیفه ای که هیات رئیسه فدراسیون به بنده محول کرده بود با شرکت هواپیمایی آسمان وارد مذاکره شدیم و با موافقت هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت قرارداد همکاری دو طرف به امضا رسید.

وی با بیان اینکه امیدوار است حضور این اسپانسر باعث شود تا سایر حامیان هم برای حمایت از تیم ملی به سمت فدراسیون فوتبال بیایند خاطرنشان کرد: ما فکرهای بزرگی داریم و نیاز است که برای موفقیت تیم ملی از تمام ظرفیت هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم. البته این نکته را هم باید اشاره کنم که در زمان ریاست صفایی فراهانی هم برای سفر به عراق هواپیما چارتر شده بود و در زمان ریاست دکتر دادکان هم اسپانسرهای خوبی برای تیم ملی جذب شده بود.

شهاب الدین عزیزی خادم در مورد نحوه و شرایط همکاری فدراسیون فوتبال و این شرکت هواپیمایی گفت: شرکت آسمان هم برای تیم ملی هواپیما چارتر خواهد کرد و هم در نقش حامی و اسپانسر تیم ملی ظاهر خواهد شد که امیدواریم در آینده شاهد حضور بیشتر اسپانسرها باشیم.