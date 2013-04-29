اعزام آخرين كاروان دانشجويان عمره‌ استان بوشهر به سرزمين وحي

به گزارش خبرنگار مهر، 119 نفر از دانشجويان پسر از دانشگاههاي استان با حضور در گلزار شهداي بهشت صادق و پس از تجدید بیعت با شهدای گرانقدر رهسپار فرودگاه شیراز براي اعزام به سرزمین وحی شدند.
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي استان بوشهر در این آئین سفر عمره مفرده را یکی از بخشهای مهم حج دانست و اظهار داشت: آثار فراوان حج در ابعاد گوناگون، بهویژه سیاسی، فرهنگی و معنوی، بر هیچ خردمند و صاحب اندیشهای پوشیده نیست.
حجتالاسلام عباس دشتي در ادامه بیان داشت: اولین گام در آمادگی برای انجام کار و عمل، شناخت آن عمل و آگاهی از محتوا و ارزش و اهمیت آن است.
وی افزود: انسان بدون این شناخت هر چند به طور اجمال و سربسته نمیتواند به درستی و به صورت کامل خود را برای انجام آن مهیا سازد اما به منظور ایجاد آمادگی روحی و معنوی برای سفر روحانی و نورانی عمره باید در اولین گام با محتوای این عبادت بزرگ و اسرار و حکمتها و آثار و برکات ماندگار و عمیق آن آشنا شود زيرا همه اعمال دین به ویژه عبادات، هدیهای از طرف خداوند و رهآوردی از دیار وحی و ملکوت است.
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي استان بوشهر خطاب به دانشجويان عمرهگزار گفت: با توجه به ایام وفات مادر شهیدان دشت کربلا، مادر اباالفضل العباس(ع) حضرت امالبنین (س)، این اولین حضور معنوی شما در شهر مدینه منوره است و باید از این سفر نورانی بار علمی، معنوی و فرهنگی توشه گرفت و پس از بازگشت از سفر، به دوستان و خانواده خود انتقال دهید.
مدیر و معاون کاروان اعزام دانشجویان نیز در ادامه توضیحاتی در رابطه با سفر ارائه و همه عمرهگزاران طی انجام مراسمی به سمت شهر شیراز حرکت كردند.
در اين مراسم حجتالاسلام شاهمیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس، روحانی کاروان و بعضی از مسئولان حضور داشتند.
نظر شما