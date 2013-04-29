حضور وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره خلیج فارس/نمایش توانمندی های هرمزگان در بخش جنبی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: همزمان با روز ملی خلیج فارس، آئین پایانی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس صبح سه شنبه دهم اردیبهشت ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و میهمانانی از اقصی نقاط کشور در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه آغاز می شود و با اجرای برنامه های متنوع تا ظهر آن روز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: "سید محمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، "ابراهیم عزیزی" استاندار هرمزگان، دبیران و برگزیدگان جشنواره های موضوعی خلیج فارس که در استان های مختلف کشور برگزار شده و همچنین جمعی از مورخان و جغرافی دانان مطرح کشور حضور دارند.

به گفته امیرزاده، بیش از 50 خبرنگار خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های ملی و محلی و همچنین شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی آیین پایانی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس را پوشش خبری می دهند و تصاویر این مراسم به صورت زنده از شبکه های مختلف صداوسیما و همچنین شبکه استانی خلیج فارس پخش می شود.

دبیر سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس خاطرنشان کرد: تجلیل از خانواده های شهدای خلیج فارس، جانبازان و ایثارگران، رونمایی از هفت جلد کتاب با موضوع خلیج فارس، اجرای موسیقی محلی و ... از دیگر برنامه های این مراسم است.

وی همچنین برپایی نمایشگاه غذای محلی، پوشش سنتی هرمزگان، عکس و پوستر خلیج فارس، توانمندی های زیست محیطی و دستاوردهای سایر سازمان ها و ... را به عنوان برنامه های بخش جنبی این جشنواره عنوان کرد.