بهترین فرصت برای شکست پرسپولیس را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر بعد از بازی امروز دوشنبه تیم‌های پرسپولیس و ملوان که با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی تهران گفت: این ارنجی که از تیم خودمان دیدم جسورانه نبود. من نمی‌خواهم در کار فنی دخالت کنم ولی پرسپولیس چیزی نداشت. در واقع این ما بودیم که خوب کار نکردیم و بهترین فرصت را برای شکست پرسپولیس از دست دادیم. در این فصل باید از نظر فنی بهتر عمل می‌کردیم و باید در نیم فصل کمیته فنی را با حضور پیشکسوتان تیم ملوان تشکیل می‌دادم.

وی افزود: هدایتی هم در این فصل به ما کمک مالی کرد ولی در نیم فصل دوم مشکلاتی پیش آمد که به مسایل اقتصادی کشور باز می‌گشت و باعث شد تا هدایتی نتواند کمک کند. البته بازیکن‌ها و هواداران از جان مایه گذاشتند. شاید بازیکنان ما در بازی‌های گذشته اشتباهات فردی هم داشتند ولی این را بگویم که صبوری کردند و در تمرینات و بازی‌ها اعتراضی نکردند که این جای تشکر و قدردانی دارد.

مدیرعامل باشگاه ملوان در خصوص شایعه مشکل مالی با هتل محل اقامت این تیم و اعتراض پژمان نوری به هدایتی اظهار داشت: مشکلی خاصی نبود. از قبل پول در حساب هتل بود و امروز من برای تسویه حساب فقط 400 هزار تومان پرداخت کردم. متاسفانه برخی آدم ها باعث شدند تا مشکلاتی داشته باشیم. همان‌هایی که امروز اجازه ندادند آمبولانس بر سر بازی تیم دریادلان حاضر شود تا نتیجه 3 بر صفر اعلام شود. آنها همان کسانی هستند که به منطقه آزاد انزلی هم فشار آوردند تا تیمداری نکند. این افراد به دنبال نابودی تیم ملوان هستند.

درودگر ادامه داد: من عاشق تیم ملوان هستم و حتی اگر مسئولیتی هم در این تیم نداشته باشم در کنار این تیم می مانم. ملوان جوان‌های خوبی دارد که باید به آنها بها داد. متاسفانه یکسری افراد در کنار این تیم هستند که تصور می کنند ملوان ملک شخصی آنهاست.