تساوی پرسپولیس برابر ملوان در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 19:15 امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد تلاش دو تیم برای گشودن دروازه‌ها ثمری نداشت تا نیمه نخست آن با تساوی بدون گل خاتمه یابد. جدال این دو تیم بیشتر در میانه میدان جریان داشت تا شاهد خلق موقعیت روی دروازه ها نباشیم. پرسپولیس که خود را برای فینال جام حذفی آماده می‌کند در نیمه نخست نتوانست بازی چندان خوبی را به نمایش بگذارد ضمن این که تیم ملوان هم با دوندگی در میانه میدان سعی در کنترل هافبک‌های حریف داشت. داوری این دیدار را احمد صالحی بر عهده دارد.