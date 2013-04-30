به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تن به شکست داد که پس از این بازی محمد احمدزاده سرمربی این تیم انتقادات بسیاری را علیه حسین هدایتی مالک باشگاه و صادق درودگر مدیرعامل این باشگاه مطرح کرد.

پس از این مسائل امروز سه‌شنبه خبرهایی در خصوص برکناری این مربی از سرمربیگری تیم فوتبال ملوان بندرانزلی مطرح شد اما صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان در گفتگو با خبرنگار مهر، این مسئله را رد کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: آقای محمد احمدزاده باید بماند تا توانایی‌هایش را در زمین بازی به نمایش بگذارد. ایشان روز گذشته مطالبی من درآوردی را مطرح کرد که باید در بازی آینده بتواند توانایی‌هایش را به اثبات برساند.

مدیرعامل باشگاه ملوان خاطرنشان کرد: امسال، سال خوبی بوده است و هواداران باید خیلی از مسائل را متوجه شوند. ما اگر ایشان را برکنار کنیم، اتفاقات دیگری می‌افتاد اما بنده در این خصوص با دوستان کمیته فنی مشورت کردیم و ایشان باید در بازی بعدی هم سرمربی بوده و توانایی‌اش را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص با هیات مدیره هم نشستی خواهد داشت، ادامه داد: امروز قرار است با آقای حسین هدایتی در خصوص پرداخت مطالبات بازیکنان صحبت کنم و اقدامات اساسی در این خصوص انجام شود. امیدواریم بزودی بتوانیم مطالبات بازیکنان را پرداخت کنیم.

درودگر با بیان این خبر که یکی از بازیکنان این تیم بدلیل مصاحبه نامناسب به کمیته انضباطی باشگاه دعوت می‌شود، اظهار داشت: مازیار زارع و پژمان نوری صحبت خاصی را مطرح نکردند و بسیار خوب با این اتفاقات کنار آمدند. البته تلاش می‌کنیم بزودی مشکلات مالی هم حل شود.