کمبود روغن نباتی در کرمان وجود ندارد/ تغییرات ارزی مهمترین عامل افزایش قیمت روغن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبادی نژاد عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به مصوبه تنظيم بازار كشور مبني بر افزايش 35 درصدي قيمت روغن نباتي اعلام کرد: هيچ گونه كمبود روغن نباتي در بازار وجود ندارد.

وی گفت: دلیل اصلی افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت انواع روغن نباتی حذف ارز مرجع واردات روغن خام به كشور بوده است.

در اين جلسه با توجه به صورت جلسه ستاد تنظیم بازار كشور، فهرستی از عمده‌ترین تولیدات کارخانه‌ روغن نباتی استان را با احتساب افزایش 30 تا 35 درصدی اعلام شد.

با تخصیص روغن خام دولتی در تولید و عرضه به موقع محصولات كارخانه هاي روغن نباتي در استان و کشور هیچ خللی در بازار نسبت به كمبود روغن نباتي وجود ندارد.

همچنين در اين جلسه قيمت هر كيلو تخم مرغ در استان كرمان مبلغ سه هزار و 600 تومان تعيين شد و در ارتباط با سهميه اختصاص داده شده شكر به استان كرمان مصوب شد که فرمانداران هر شهرستان مسئول پي گيري و جذب سهميه شكر اختصاص داده شده به هر شهرستان هستند و متقاضيان حداكثر تا پايان هفته جاري مي توانند براي دريافت سهميه مورد نظر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان مراجعه كنند.

در اين جلسه با مطرح شدن مشكلات بهداشتي در عدم نگهداري شير در يخچال توسط مراكز توزيع و فروشگاه ها با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان و گرم شدن هوا، دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان به عنوان متولي حوزه سلامت و دبير کارگروه تخصصي سلامت و مواد غذايي استان کرمان مسئول برخورد قانوني با متخلفين و اخطار به آنها شد.

