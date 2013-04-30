پلیس پرونده ای در مورد تبانی فوتبال ندارد

یک مقام مسئول در نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چندی قبل موضوعاتی از جمله تبانی از سوی رسانه ها، مسئولان فدراسیون فوتبال و بازیکنان مطرح شده بود. اما تا کنون پرونده ای از سوی مسئولان این فدراسیون، تیم های دسته یک یا مربیان در مورد تبانی در لیگ آزادگان در پلیس تشکیل نشده است و این مورد جزو ماموریت های اصلی نیست. البته پلیس هر مورد شکایت افراد حقوقی و حقیقی را براساس قانون رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: در صورتی که این موضوع از سوی مراجع قضایی به پلیس ارجاع شود رسیدگی را در دستور کار قرار می دهیم.

این منبع در مورد اینکه آیا موضوع تبانی جرم است، گفت: این موضوع از نظر قانونی جرم است و می توان با متخلفان برخورد کرد. البته وظیفه برخورد قانونی با مراجع قضایی است و پلیس به عنوان ضابط در اینگونه پرونده ها اقدام می کند.

گفتنی است از چندهفته مانده به پایان مسابقات لیگ دسته اول، مدیران عامل، مربیان و بازیکنان تیم ها سخنانی را در مورد تبانی و پیشنهاد رشوه برای باخت،بازی نکردن و پنالتی دادن به تیم حریف در مورد تیم های صعود کرده به لیگ برتر مطرح کردند. با مشخص شدن وجود تبانی در لیگ آزادگان مسئولان فدراسیون فوتبال از پیگیری این موضوع خبر داده بودند.